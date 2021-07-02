İlk kez doyasıya nefes aldım!  ‘Dünyanın en güzel kalbine sahipsin’

Geçirdiği beyin kanaması sonucu kaydırıldığı hastanede beyin ölümünün gerçekleşmesini ardından ailesi tüm organları bağı bağışladı. Şamil Şahin'in kalbi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla Prof. Dr. Ömer Bayezid tarafından geçtiğimiz Salı günü 42 yaşındaki Murat Kahveci'ye nakledildi. Yeni kalbi ile gözlerini açan 2 çocuk babası Kahveci, "İlk kez rahat nefes aldım" dedi.





DÜNYANIN EN ŞANSLI ADAMI BENİM

Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Murat Kahveci, yeni kalbinin kendine iyi geldiğini söyledi. Uzun yıllardır kalp yetmezliğini çektiğini belirten Kahveci, "2018 yılından buyana kalbimde pil takılı idi. Ancak son dönem kalp yetmezliği çektiğim için Ömer Bayezid hocam yapay kalp takmaya karar verdiği gün kalp çıktı. Sağlığıma yeniden kavuştum. Dünyanın en şanslı adamı benim. Artık genç ve güçlü bir kalbim var. 4 saatte 8 yaş birden gençleştim" diye konuştu.



SALĞKI DURUMU İYİ

Operasyonu gerçekleştirilen Prof. Dr. Ömer Bayezid, Murat Kahveci'nin sağlık durumunu hızla iyiye gittiğini söyledi. Şu an tedavisinin yoğun bakımda devam edildiğine belirten Prof. Dr. Bayezid, "Kısa sürede yoğun bakımdan normal servise alacağız. Organ bağışı çok önemli. Eğer kalp çıkmasıydı hastamıza yapay kalp takacaktık " dedi.



DÜNYANINEN GÜZEL KALBİNE SAHİP OLDU

Şamil Şahin'in eşi Bahar Şahin ise Murat Kaveci'ye nakledilen kalbin dünyanın en güzel kalbi olduğunu söyledi. Murat Şahin'in artık kalbi ile artık asla kötülük düşünmeyeceğini de belirten Bahar Şahin, "O kalp hep iyilik için atsın. Eşim asla kimse için kötülük düşünmezdi.Hep iyilik düşünür insanların mutluluğunu isterdi" diye konuştu.