Çocuklar sinema müzesinde Kemal Sunal heykeli ile fotoğraf çektirdi

Türk sinemasının unutulmaz sanatçılarından Kemal Sunal ölümünün 21. Yılında anılırken çocuklar Sinema Müzesinde heykeli bulunan Kemal Sunal ile fotoğraf çektirip filimlerini incelediler.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Türk sinemasının hem güldüren hem de düşündüren filimleriyle gönüllerde taht kurmuş Kemal Sunal'ın 21.ölüm yıldönümü nedeniyle Beyoğlundaki Sinema Müzesinde Kemal Sunal'ın balmumu heykeli konuldu.





İstanbul Valiliğinin organizasyonu ile çocuklar İstanbul Sinema Müzesi'ni gezdiler. Vali Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada , "Kemal Sunal hem gülmek, hem düşündürmek demektir. Çocuklar filimlerini izledikleri Kemal amcalarınının balmumu heykeliyle fotoğraf çektirerek hoşça vakit geçirip filimlerini incelediler. Kemal Sunal ustayı vefatının 21. yılında rahmetle ve saygıyla anıyorum." Dedi.