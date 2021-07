Efsane oyuncu Kemal Sunal, ölümünün 21. yılında mezarı başında anıldı

Türk sinemasının gülen yüzü Kemal Sunal ölümünün 21. Yılında ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Eşi Gül Sunal, 21 yıl geçmesine rağmen yokluğuna alışamadıklarını söyledi.



Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçılarından "Korkusuz Korkak", "Süt Kardeşler", "Hababam Sınıfı", "Tosun Paşa", "Sahte Kabadayı" ve "Kapıcılar Kralı" gibi filmlerin yanı sıra gülüşüyle de hafızalarda yer edinen Kemal Sunal'ın vefatının üzerinden 21 yıl geçti. Efsane sanatçı ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. 3 Temmuz 2000'de hayatını kaybeden Kemal Sunal, vefatının 21. Yılında Sunal'ın sevenleri, usta sanatçının Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan kabristanında buluştu. Ali Sunal, Gül Sunal, Ezo Sunal Öztüyen ve Nazlı Kurbanzade Sunal dua etti.



"YOKLUĞUNA ALIŞAMIYORUZ"



Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, sosyal medya hesabından "Kemal'im... Küçük ailemiz büyüdü, genişledi. Gelinimiz, damadımız var. Narin'imiz, Nova'mız çok tatlı. Üçüncü torunumuz yakında bizimle olacak... Dünürlerimiz var. Kocaman bir aile olduk seni sevenlerle... Ama sana olan özlem öyle çok, öyle yakıcı ki yokluğuna bir türlü alışamıyoruz..." mesajını paylaştı.



Mezarı başındaki anma törenine katılan Gül Sunal mezara yakın olan insanların virüsü başkalarına bulaştırmaması için mutlaka maske takmaları uyarısında bulundu. Gül Sunal, "21 yıl uzun bir zaman fakat bizim için sanki kısacık bir süre . Acısı ve yokluğu bizi çok üzüyor . Yokluğuna bir türlü alışamıyoruz. Sevenlerini böyle mezarı başında dua ederken görünce mutlu oluyorum. Kemal Sunalın hatıralarını ve çalışmalarını gösterecek bir youtup kanalı açtım. Orada bütün arşivini ve hikayalerini anlatacağım. Filimlerde neler yaşandığını anlatacağım. Gülümsetecek hikayelerini anlatacağım. Güzel bir buluşma olacak" dedi.



Babasının ölümünün ardından 21 yıl geçmesine rağmen sevgisinde hiçbir azalma olmadığını ve her gün daha fazla sevdiğini belirten Ali Sunal ise, "Babamı çok seviyorum ve her yıl daha fazla özlüyorum. Burada sevenleri ile buluşup özlem gideriyoruz. Onu çok seviyorum" dedi.



"SADECE BUGÜN DEĞİL, HER GÜN..."



Usta sanatçının kızı Ezo Sunal ise, "Türkiye'nin biricik sevgilisi, gülen yüzü, bizim biricik babamız... Yeni çekilmiş fotoğraflarımız olsun onları paylaşalım çok isterdim ama bin kere görülmüş olsa da ne filmlerine ne fotoğraflarına beğeni azalmıyor. 21 yıl sonra bile artan sevgi ve saygı... Sevenleri olarak, sadece sevenleri demek zayıf kalıyor çünkü öyle güzel bir sevgiki büyük ailemiz demek istiyorum. Söz verdiğiniz gibi unutmadınız, unutturmadınız. Sadece bugün değil her gün hatırlanmak, sevilmek, ne güzel... Hadi birlikte gülümseyerek analım bugün Kemal Sunal'ımızı... Yorumlara en sevdiğiniz repliğini yazın, birlikte okuyalım, sahneyi hatırlayıp gülümseyelim." dedi.



Türk sinemasında bugün bile çok izlenen yapımlarda başrol oynayan Ali Kemal Sunal, Malatyalı Mustafa Sunal ile Saime Hanım'ın ilk çocuğu olarak 11 Kasım 1944'te İstanbul Küçükpazar'da hayata "merhaba" dedi. Daha sonra Sunal'ın Cemil ve Cengiz adı verilen iki kardeşi daha dünyaya geldi.