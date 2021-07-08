Son dakika: Film gibi cinayette karar: Cem Yılmaz’a müebbet

Son dakika haberleri...Antalya'da özel bir şirkette çalışan Gülsüm Taç, 24 Mayıs günü işe gelmeyince meraklanan mesai arkadaşları, polise haber verdi. Kadının evine giden polis, kapı açılmayınca çilingir yardımıyla içeri girdiğinde, mutfakta kahvaltı masasındaki Taç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan ön otopside, Taç'ın vücudunda darp izi olmadığı, kesici ve ateşli silah yarası bulunmadığı, ölümünün kalp krizi olabileceği, ancak kesin ölüm nedeninin detaylı otopsiden sonra ortaya çıkacağı belirtildi. Ardından Taç'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.
ADANA'DA POLİSE İTİRAF ETTİ
Adana'da 27 Mayıs'ta polis merkezine giden ve resim öğretmeni olduğunu söyleyen Cem Yılmaz, Antalya'da evinde ölü bulunan Gülsüm Taç'ı tanıdığını, yaklaşık 2,5 yıldır sevgili olduklarını söyledi. Yılmaz, bir süre önce Antalya'ya giderek onun evinde kaldığını, bir sabah kalktığında onu mutfakta ölmüş halde görüp korkarak kimseye söylemediğini, Adana'ya döndüğünü söyledi. Bunun üzerine 'yardım ve olayı bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemekten' hakkında işlem yapılan Yılmaz, serbest bırakıldı. 28 Mayıs'ta polisi telefonla arayan Yılmaz, Gülsüm Taç'ı öldürdüğünü söyleyip, vicdan azabı çektiği için intihar edeceğini belirtti. Bunun üzerine polis, şüphelinin adresine gitti. Yılmaz, evde intihar girişiminde bulunmuş halde bulundu.
BORNOZ KUŞAĞIYLA BOĞAZINI SIKMIŞ
Hastaneye kaldırılıp tedavi edilen Yılmaz ifadesinde, 12 Mayıs'ta Gülsüm Taç'ın yanına gittiğini, 22 Mayıs'a kadar yanında kaldığını, kendisinin Adana'ya dönmek istediğini, ancak sevgilisinin buna izin vermediğini söyledi. Banyoda onu öldürmeye karar verdiğini aktaran Yılmaz, sevgilisinin boğazını bornoz kuşağıyla sıkarak öldürdüğünü belirtti. Şüpheli ifadesinde, kocasından uzun süredir ayrılmadığı, kendisinin de Adana'ya gitmesine ve ailesiyle görüşmesine izin vermediği için Taç'ı boğarak öldürdüğünü kaydetti.
TUTUKLANDI
Cem Yılmaz, cinayeti örtbas etmek ve boynundaki morlukların görünmemesi için fondöten sürdüğünü söyledi. Daha sonra kıyafetlerini giydirip mutfakta kahvaltı yaparken boğularak ölmüş izlenimi vermek için ağzına bir parça ekmek ve peynir koyduğunu, ocağa da süt koyup altını yanık halde bıraktığını ifade etti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Antalya polisi ile irtibata geçip şüpheliyi teslim etti. Antalya'da adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliği tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
PORTRESİNİ ÇİZMİŞTİ
Resim öğretmeni Cem Yılmaz'ın, cinayetin ardından Gülsüm Taç'ın portresini çizdiği de ortaya çıktı. Yılmaz'ın, portreyi çerçeveletip evinin bir köşesine koyup, çiçeklerle süslediği, yanına da 'Gülsümüm mayam benim. Keşke beni aileme gönderseydin. Kocandan ayrılma sürecini uzatmasaydın. Yanına geliyorum, seni seviyorum' yazılı not bıraktığı belirlendi. Diğer yandan ikilinin, 4 yıl önce Amasya'da resim kursunda tanışıp arkadaşlık kurduğu, bir süre görüştükten sonra yollarını ayırdıkları, 1.5 yıl sonra yeniden görüşmeye başladıkları ortaya çıkmıştı.
DURUŞMAYA GELDİ
Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına resim öğretmeni Cem Yılmaz'ın duruşmaya katılarak sanık sandalyesinde yerini aldı. Ölen Gülsüm Taç'ın kızı, eşi ve erkek kardeşleri ile avukatları şikâyetçi bölümünde gelerek mahkemeye katıldı. Mahkeme Başkanı yargılamanı sonuna gelindiğini belirterek taraflardan son sözlerini söylemesini istedi. Cem Yılmaz, Gülsüm Taç'ın ölümünde müdahili olmadığını söyledi. Gülsüm Taç'ın eşi. Erkek kardeşi ve kızları sanığın planlayarak insan öldürmeden ve hırsızlıktan cezalandırılmasın talep ettiler. Cem Yılmaz'ın avukatı ise müvekkilini beraatını ve tahliyesini istedi.
MÜBBET ARTI 7 YILA MAHKÛM OLDU
Savunmaların ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Cem Yılmaz'ı Gülsüm taç'ı öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırdı. Genç kadının laptopu'nu almakta ise hırsızlıktan 7 yıl hapse mahkûm ettiğini açıkladı. Beratını bekleyen sanık karar karşısında büyük şok yaşadı. Jandarmanın yardımı ile salondan çıkartıldı.