Genç hemşirenin diploma sevinci kursağında kaldı

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire Hümeyra Yeşiltaş, mezun olduğu Fen Fakültesi'nden diplomasını almaya gitti. Üniversite içinde otomobili ile seyir halindeyken Olbia Çarşısı yanında park halindeki bir otomobile çarptı.

ARAÇ YAN YATTI

Çarpışmanın etkisi ile hemşire Hümeyra Yeşiltaş'ın kullandığı otomobil yan yattı. Kazayı görenler hemen yardıma koştu. Bir anda neye uğradığını şaşıran ve sol kolunda sıyrıklar oluşan hemşire Yeşiltaş, aracın içinden emniyet kemerini çözerek güçlükle dışarı çıktı. Kendisini orta refüje attı. Kazanın ardından Akdeniz Üniversitesi Meltem İstikameti'nden Uncalı istikametine gidiş bölümü trafiğe kapandı. Görevliler yolda güvenlik önlemi aldı.

"DİPLOMAMI ALMAYA GİDİYORDUM"

Kazanın ardından kısa süreli şok yaşayan genç hemşire Hümeyra Yeşiltaş mezun olduğu Fen Fakültesi'nde diplomasını almak için geldiğini, yolda kaza yaptığını söyledi. Kazanın ardından trafik polisi duruma müdahale etti. Kazalı araç çekici yardımı ile götürüldü. Park halindeki aracın kadın sürücüsü de büyük şok yaşadı.