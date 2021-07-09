Son dakika: Çiftlik Bank vurgununda Tosuncuk'un ağabeyi gözaltına altındı! "Ben bilmem kardeşim bilir"

Teslim olacağını düşünüyorum" dedi. Ama Fatih Aydın ne teslim oldu ne de kardeşi Mehmet Aydın'ın dediği gibi Brezilya'da çıktı. Dahası ağabeyi ile ilgili bu düşüncelerinin aksine Fatih Aydın kardeşi kadar iyimser bir görüşe sahip değil.