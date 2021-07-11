Bir eli yok ama azmiyle sporculara taş çıkartıyor

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan ev hanımı anne Fatma Bıçakcı ile motor ustası Sinan Bıçakcı çifti 17 yıl önce ikiz çocuk sevinci yaşadı.

İkiz çocuklarına Enes ve İrem isimlerini verdi. Doğuştan bir eli olmayan Enes, bu ağır sosyal dezavantajına rağmen hayata küsmedi. Azmiyle görenleri kendisine hayran bırakan Enes yaklaşık 6 ay önce vücut geliştirme sporuna başladı. Diğer engelliler gibi kendini eve hapsetmeyen Enes, haftanın 6 günü geldiği spor salonunda antrenmanlarına hiç aksatmadan devam ediyor. Normal insanların bile yapmakta güçlük çektiği hareketleri rahatlıkla yapabilen Enes'in hırsı ve azmi herkese örnek oluyor. 6 aydır vücut geliştirme sporuyla uğraştığını ifade eden Enes Bıçakcı, "Daha önce futbol ve basketbol oynadım. Fakat futbol ve basketboldan sıkıldım. Ardından arkadaşlarımın da tavsiyesiyle vücut geliştirme sporuna başladım. 4-5 kişilik bir arkadaş grubu olarak salona geldik. Ancak arkadaşlarımın hepsi çabuk pes etti. Onlar sporu bıraktılar. Ben tek başıma kaldım. Ancak antrenmanlarıma devam ediyorum. Aslında bu spora daha önce de başlamak istemiştim. Ancak yanıma arkadaş bulamadığım için başlayamamıştım. Spora başlarken arkadaşlarımın desteği oldu. Ancak onlar ayrılınca yine tek başıma kaldım" dedi.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ OLMAK İSTİYOR

Bilgisayar mühendisi olmak istediğini söyleyen Enes Bıçakcı, "Bilgisayar oyunlarını da çok seviyorum. Bilgisayar başında çok vakit geçiyorum. Üniversitede bilgisayar mühendisliği bölümünü hedefliyorum. Sporu hem sağlık için hem de kendimi daha iyi hissedebilmek için yapıyorum. Vücudunun günden güne daha çok geliştiğini gördükçe hırslanıyorsun. Bu spordan daha çok keyif alıyorsun. Antrenörüm Hüseyin Aydın da bana çok yardımcı oluyor. Salona gelince ve spor yapmaya başlayınca kendimi çok mutlu hissediyorum. Annem, babam ve kardeşim de bu konuda beni destekliyor" dedi.

ENGELLİLER KENDİNİ EVE HAPSETMESİN

Engellilerin kendini eve hapsetmemesi gerektiğini söyleyen Enes Bıçakcı, "İlk başlarda insanların meraklı bakışları rahatsız edebiliyor. Ancak zamanla buna alışıyorsun. Salonda herkes artık beni biliyor. Bana meraklı meraklı bakan olursa, ben de onların gözünün içine bakıyorum. Engelli olanlar da spor yapabilir" dedi. Enes'in antrenörü Hüseyin Aydın, "Yaklaşık 6 aydır Enes ile birlikte çalışıyoruz. Enes çok hırslı ve azimli bir çocuk. Bu sporu çok severek yapıyor. Antrenmanlarını hiç aksatmıyor. Zaman geçtikçe daha iyi yerlere gelecek" dedi.