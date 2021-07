Önce Felak Mı, Nas Mı Okunur? Felak Suresi Mi, Nas Suresi Mi Önce Okunur?

Nas Suresi 6, Felak Suresi ise 5 ayetten oluşmuştur. Medine döneminde nazil olan her iki sureyi okumanın fazileti büyüktür. Hadis kaynaklarında da Felak ve Nas Suresini beraber okumanın faziletleri hakkında bilgiler bulunmaktadır. Her türlü tehlikeden, kazadan, beladan ve nazarlardan korunmak için de okunan Felak ve Nas Suresi Kur'an-ı Kerim'in en kısa sureleri arasında yer almaktadır. Önce Felak mı, Nas mı okunur sorusu da bu noktada sıkça akıllara gelmektedir. Peki, Felak Suresi mi önce okunur, Nas Suresi mi?

Önce Felak Suresi Mi, Nas Suresi Mi Okunur?

Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha Suresidir. Bu sureden başlayan sıralamada ise Felak mı, Nas mı önce okunacağı birçok kişi tarafından merak edilir. Namaz sureleri sıralamasına göre Felak Suresinin önce okunması gerekmektedir Önce Felak daha sonra ise Nas Suresi okunmaktadır.

Nas Ve Felak Suresi Kaç Ayet?

Medine döneminde nazil olan Felak Suresi 5, onun devamı olarak indirilen Nas Suresi ise 6 ayetten oluşmuştur. Nas Suresi, iniş sırasına göre yirmi birinci sure olup Mushaf'taki sıralamada yüz on dördüncü ve son suredir. Felak Suresi ise Mushaf'taki sıralamada yüz on üçüncü, iniş sırasına göre yirminci suredir.

Felak ve Nas Sureleri Kur'an-ı Kerim'in en son sayfasında yer almıştır. 30. Cüz de yer alan her iki surede en çok okunan sureler arasında yer alır. Hadis kaynaklarında bu surelerin faziletine dair geniş bilgiler bulunur. Her türlü tehlikeden, kazadan, beladan ve nazardan sakınmak için bu sureler sıkça okunmaktadır.

Felak Suresi Konusu Nedir?

Felak Suresi, Kur'an-ı Kerim'in yüz on üçüncü suresidir. Nas Suresi ise yüz on dördüncü ve en son sırada yer alan suresidir. Nas Suresinde temel olarak, sinsice kötülüğe sürükleyen cinlerin ve insanların şerrinden Allah'a (C.C) sığınılması belirtilmiştir. Felak Suresinde ise temel olarak, bazı kötülükler karşısında Allah'a (C.C) sığınılması öğütlenmiştir. Bu nedenle de türlü kötülüklerden korunmak için günümüzde bu sure sıkça okunmaktadır.