'Türkiye'ye yardım edin' kampanyasının gerçek yüzü ortaya çıktı! Bot hesaplarla manipülasyon yapıldı

"TWEETLER SİLİNDİ"

Fakat burada ilginç bir durum ortaya çıktı. Çünkü bu hesaptan sadece 1 paylaşım yapıldığı görüldü. Twitter'ın hala hesapta tweet bulunduğunu kabul ettiğini ifade eden Jones, "Ancak hiçbiri yok, yani tweetler silindi" dedi. EPFL araştırmasından da bahseden Jones, etiket altında paylaşım yaptıktan sonra tweetleri silme taktiğinin Türkiye'de sıklıkla kullanıldığını bildirdi.

15 BİN TAKİPÇİLİ HESAP ASLINDA YOK!

Daha sonra 15 bin takipçisi bulunan 'Badboy2147' adlı hesabı inceleyen Jones, aslında hesabın olmadığını videolu paylaşım ile gözler önüne serdi. Jones, bu taktiğin de Türkiye'de sıklıkla kullanıldığını aktardı.

“HelpTurkey” kampanyasıyla ne amaçlanıyor? İşte algı operasyonunun perde arkası

MANİPÜLASYON YAPILDIĞINI KANITLADI

Yine videolu bir paylaşım yapan uzman isim, 'toprakofficial5' hesabının 'jokerqueenn_' olarak değiştiğini gözler önüne serdi. Kampanyanın gerçek amacını tek tek sıralayan Jones, 'Türkiye'ye yardım et' kampanyasında manipülasyon yapıldığını vurguladı ve paylaşımların büyük bir kısmının bot hesaplardan çıktığını aktardı.

“HelpTurkey” kampanyasıyla ne amaçlanıyor? İşte algı operasyonunun perde arkası