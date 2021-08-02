'Türkiye'ye yardım edin' kampanyasının gerçek yüzü ortaya çıktı! Bot hesaplarla manipülasyon yapıldı

HELP TURKEY ETİKETİYLE ÇOK KISA SÜREDE MİLYONLARCA PAYLAŞIM YAPILDI
Tüm Türkiye yangın felaketiyle boğuşurken, dün yaşanan bir gelişme dünya gündemine oturdu. Sosyal medyada başlatılan 'Help Turkey' kampanyası kısa sürede milyonlarca etkileşim alarak dünya gündeminin üst sıralarında yer aldı. Türkiye'yi karalama kampanyasına destek veren bu etkiket altında, siyasiler, sanatçılar da paylaşımlarda bulundu.
PAYLAŞIMLARIN BÜYÜK BİR KISMI BOT HESAPLARDAN YAPILDI
Fakat yapılan paylaşımlara bakıldığında, kullanıcıların büyük bir kısmının bot olduğu görüldü. Bu gerçek kısa sürede ortaya çıkarken, kampanyanın Türkiye'yi aciz ve güçsüz göstermek için oluşturulduğu da anlaşıldı.
EN ÇOK PAYLAŞIM ABD VE İNGİLTERE'DEN YAPILMIŞ
Bahsi geçen etiket ile yapılan paylaşımların yoğunluğuna bakıldığında ise öne çıkan ülkeler arasında; ABD, İngiltere, Pakistan, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri yer aldı.
"AJANS SUÇ ÜSTÜ YAKALANMIŞ"
Konuyla ilgili olarak birçok inceleme yapılırken, Sabah Gazetesi yazarlarından Hilal Kaplan bu araştırmalardan birini paylaştı. Kampanyayı inceleyen Akademisyen Marc Owen Jones'ın tespitlerini aktaran Hilal Kaplan, "Kampanyanın iki gün önce oluşturulmuş bot hesaplarla & sonradan başka kimliğe dönüştürülmüş hesaplarla beslendiğini, ardından bu tivitlerin silindiğini gösteriyor "Ajans" suç üstü yakalanmış." dedi.
İşte Marc Owen Jones'un yaptığı paylaşımlar:
ÇOK SAYIDA 'HELP TURKEY' PAYLAŞIMI YAPAN HESABIN 1 TWEETİ BULUNUYOR
Uzman isim kampanyada birçok gerçek hesabın yer olduğunu belirtse de, etiket altında yapılan paylaşımların çoğunun bot hesaplardan türediğini aktardı.
Marc Owen Jones
Daha sonra paylaşım yapan bazı hesapları derinlemesine inceleyen Jones, '@ege20281770' kullanıcı adlı hesaba dikkat çekti. Hesabın 2 Ağustos tarihinde kullanıma açıldığını bildiren Jones, bu hesaptan 'Help Turkey' eiketi altında çok sayıda paylaşım yapıldığını aktardı.
"TWEETLER SİLİNDİ"
Fakat burada ilginç bir durum ortaya çıktı. Çünkü bu hesaptan sadece 1 paylaşım yapıldığı görüldü. Twitter'ın hala hesapta tweet bulunduğunu kabul ettiğini ifade eden Jones, "Ancak hiçbiri yok, yani tweetler silindi" dedi. EPFL araştırmasından da bahseden Jones, etiket altında paylaşım yaptıktan sonra tweetleri silme taktiğinin Türkiye'de sıklıkla kullanıldığını bildirdi.
12/ Watch this video. Badboy2147 actually no longer exists. If you look at the video below, you'll see that his old username is cached. When you click on the link to his account it says 'this account doesn't exist'. Actually it does exist, but it has changed to Badboy353435 🤯 pic.twitter.com/BQTbK0ZcCd— Marc Owen Jones (@marcowenjones) August 2, 2021
15 BİN TAKİPÇİLİ HESAP ASLINDA YOK!
Daha sonra 15 bin takipçisi bulunan 'Badboy2147' adlı hesabı inceleyen Jones, aslında hesabın olmadığını videolu paylaşım ile gözler önüne serdi. Jones, bu taktiğin de Türkiye'de sıklıkla kullanıldığını aktardı.
14/ Just to give you another example, here you can see how an account toprakofficial5 changed to jokerqueenn_ . Now within the suspicious green community of around 7400 accounts at least 70 have changed their name or been deleted, and it's still very early on. I'd expect pic.twitter.com/g6Gcb8tQMl— Marc Owen Jones (@marcowenjones) August 2, 2021
“HelpTurkey” kampanyasıyla ne amaçlanıyor? İşte algı operasyonunun perde arkası
MANİPÜLASYON YAPILDIĞINI KANITLADI
Yine videolu bir paylaşım yapan uzman isim, 'toprakofficial5' hesabının 'jokerqueenn_' olarak değiştiğini gözler önüne serdi. Kampanyanın gerçek amacını tek tek sıralayan Jones, 'Türkiye'ye yardım et' kampanyasında manipülasyon yapıldığını vurguladı ve paylaşımların büyük bir kısmının bot hesaplardan çıktığını aktardı.“HelpTurkey” kampanyasıyla ne amaçlanıyor? İşte algı operasyonunun perde arkası