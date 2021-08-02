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Giriş Tarihi: 3.8.2021 00:57 Son Güncelleme: 3.8.2021 01:30

'Türkiye'ye yardım edin' kampanyasının gerçek yüzü ortaya çıktı! Bot hesaplarla manipülasyon yapıldı

'Türkiye'ye yardım edin' kampanyasının gerçek yüzü ortaya çıktı! Bot hesaplarla manipülasyon yapıldı

Türkiye'de çıkan orman yangınlarının büyük bir kısmı kontrol altına alınırken, dün başlatılan 'Help Turkey' kampanyasında tam aksi bir algı yaratılmak istendi. Kampanya kısa sürede milyonlarca etkileşim alarak Türkiye'de ve dünyada gündem oldu. Türkiye'yi aciz ve güzçsüz göstermek için başlatılan kampanyada paylaşım yapan birçok hesabın bot olduğu kısa sürede ortaya çıkarken, Akademisyen Marc Owen Jones yürüttüğü araştırmada kampanyanın gerçek yüzünü gözler önüne serdi. Jones, bahsi geçen kampanyanın sahte hesaplar tarafından başlatıldığını ve bu hesaparın daha sonra tespit edilememek adına paylaşımlarını silip, isimlerini değiştirdiğini aktardı. Jones, bu paylaşımlarla manipülasyon yapıldığını vurgularken, konuyla ilgili olarak paylaşımda bulunan Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "Kampanyanın iki gün önce oluşturulmuş bot hesaplarla, sonradan başka kimliğe dönüştürülmüş hesaplarla beslendiğini, ardından bu tivitlerin silindiğini gösteriyor “Ajans” suç üstü yakalanmış." dedi.

Türkiye'de geçen hafta başlayan orman yangınlarının birçoğu kontrol altına alındı ve bölgelerde soğutma çalışmaları yapılıyor. Özellikle Muğla ve Antalya'daki yangınlar ciddi boyutlara ulaşırken, yangınlara karşı mücadele gece gündüz sürüyor.

HELP TURKEY ETİKETİYLE ÇOK KISA SÜREDE MİLYONLARCA PAYLAŞIM YAPILDI

Tüm Türkiye yangın felaketiyle boğuşurken, dün yaşanan bir gelişme dünya gündemine oturdu. Sosyal medyada başlatılan 'Help Turkey' kampanyası kısa sürede milyonlarca etkileşim alarak dünya gündeminin üst sıralarında yer aldı. Türkiye'yi karalama kampanyasına destek veren bu etkiket altında, siyasiler, sanatçılar da paylaşımlarda bulundu.

PAYLAŞIMLARIN BÜYÜK BİR KISMI BOT HESAPLARDAN YAPILDI

Fakat yapılan paylaşımlara bakıldığında, kullanıcıların büyük bir kısmının bot olduğu görüldü. Bu gerçek kısa sürede ortaya çıkarken, kampanyanın Türkiye'yi aciz ve güçsüz göstermek için oluşturulduğu da anlaşıldı.

EN ÇOK PAYLAŞIM ABD VE İNGİLTERE'DEN YAPILMIŞ

Bahsi geçen etiket ile yapılan paylaşımların yoğunluğuna bakıldığında ise öne çıkan ülkeler arasında; ABD, İngiltere, Pakistan, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri yer aldı.

"AJANS SUÇ ÜSTÜ YAKALANMIŞ"

Konuyla ilgili olarak birçok inceleme yapılırken, Sabah Gazetesi yazarlarından Hilal Kaplan bu araştırmalardan birini paylaştı. Kampanyayı inceleyen Akademisyen Marc Owen Jones'ın tespitlerini aktaran Hilal Kaplan, "Kampanyanın iki gün önce oluşturulmuş bot hesaplarla & sonradan başka kimliğe dönüştürülmüş hesaplarla beslendiğini, ardından bu tivitlerin silindiğini gösteriyor "Ajans" suç üstü yakalanmış." dedi.

İşte Marc Owen Jones'un yaptığı paylaşımlar:

ÇOK SAYIDA 'HELP TURKEY' PAYLAŞIMI YAPAN HESABIN 1 TWEETİ BULUNUYOR

Uzman isim kampanyada birçok gerçek hesabın yer olduğunu belirtse de, etiket altında yapılan paylaşımların çoğunun bot hesaplardan türediğini aktardı.

Marc Owen Jones

Daha sonra paylaşım yapan bazı hesapları derinlemesine inceleyen Jones, '@ege20281770' kullanıcı adlı hesaba dikkat çekti. Hesabın 2 Ağustos tarihinde kullanıma açıldığını bildiren Jones, bu hesaptan 'Help Turkey' eiketi altında çok sayıda paylaşım yapıldığını aktardı.

"TWEETLER SİLİNDİ"

Fakat burada ilginç bir durum ortaya çıktı. Çünkü bu hesaptan sadece 1 paylaşım yapıldığı görüldü. Twitter'ın hala hesapta tweet bulunduğunu kabul ettiğini ifade eden Jones, "Ancak hiçbiri yok, yani tweetler silindi" dedi. EPFL araştırmasından da bahseden Jones, etiket altında paylaşım yaptıktan sonra tweetleri silme taktiğinin Türkiye'de sıklıkla kullanıldığını bildirdi.

15 BİN TAKİPÇİLİ HESAP ASLINDA YOK!

Daha sonra 15 bin takipçisi bulunan 'Badboy2147' adlı hesabı inceleyen Jones, aslında hesabın olmadığını videolu paylaşım ile gözler önüne serdi. Jones, bu taktiğin de Türkiye'de sıklıkla kullanıldığını aktardı.

“HelpTurkey” kampanyasıyla ne amaçlanıyor? İşte algı operasyonunun perde arkası

MANİPÜLASYON YAPILDIĞINI KANITLADI

Yine videolu bir paylaşım yapan uzman isim, 'toprakofficial5' hesabının 'jokerqueenn_' olarak değiştiğini gözler önüne serdi. Kampanyanın gerçek amacını tek tek sıralayan Jones, 'Türkiye'ye yardım et' kampanyasında manipülasyon yapıldığını vurguladı ve paylaşımların büyük bir kısmının bot hesaplardan çıktığını aktardı.

“HelpTurkey” kampanyasıyla ne amaçlanıyor? İşte algı operasyonunun perde arkası

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'Türkiye'ye yardım edin' kampanyasının gerçek yüzü ortaya çıktı! Bot hesaplarla manipülasyon yapıldı
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