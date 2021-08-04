Hüseyin Özay vefat etti

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki
", "Kurtlar Vadisi Pusu
" ve "Ezel
"in de aralarında olduğu pek çok dizide rol alan usta oyuncu Hüseyin Özay
, 62 yaşında hayatını kaybetti. Son olarak Diriliş Ertuğrul
dizisinde "Korkut Bey
" karakterini canlandıran Özay'ın vefatını, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diriliş Ertuğrul dizimizin değerli oyuncusu ve kıymetli tiyatro sanatçısı Hüseyin Özay'ın vefatını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayım. Usta oyuncuya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına sabır diliyorum" ifadeleriyle duyurdu. Usta oyuncu, bugün öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.