Ayşegül’ün babasından o iddiaya yanıt! Ormanda saldırıya uğramıştı!

'BEYİN ÖLÜMÜNÜN GERÇEKLEŞMESİ GİBİ BİR DURUM YOK'



Kızının tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Metin A., "Tam 35 gün oldu. Ambulans Gebze'de özel bir hastaneye götürdü. Orada 11 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ettiler. Durumunda gelişme olarak, seslendiğimizde gözlerini açıp, bakıyor. Herhangi bir tepki vermiyor. Sadece sol elini oynatabiliyor. Vücudunun hiçbir yerini oynatamıyor şu an. Doktorlar, 'İyileşme şansı yok' diyorlar. Çünkü beyin hücreleri öldüğünde, tekrar canlanma durumu olmazmış. Bundan dolayı bize bir umut vermiyorlar. Bizim her şeyimiz yıkıldı. Hayatın anlamı gitti. Beyin ölümü gerçekleştiğinde zaten hasta ölmüş olur. Öyle bir şey yok. Beyin ölümünün gerçekleşmesi gibi bir durum yok. Beynin bazı bölümlerinde hücreler ölmüş. Bazı kısımları ise yaşıyor. Bize umut olarak bazı doktorlar, canlı hücrelerin zaman içerisinde diğerlerinin görevini üstlenerek yerini alabileceğini söylüyorlar. Fakat bu da, 5 milyonda, 10 milyonda bir vakada görülen bir durummuş. Fakat şu anda öyle bir durum yok." dedi.