A Haber ekibine çirkin saldırı! Saldırgan serbest bırakıldı! İşte o görüntüler...

Gaziantep'te görev yapan A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel bir otopark işletmecisinin saldırısına uğradı.
Şahinbey ilçesi Karagöz Caddesi'ne haber yapmak için giden A Haber Gaziantep muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, otomobili bir otoparka bıraktı. İddiaya göre, otopark işletmecisi olduğu öğrenilen kişi, A Haber ekibine sözlü olarak sataştı, ardından Geçgel'i darbetti.
Olayın ardından hastaneden darp raporu alan Geçgel, Düztepe Polis Karakolu'na giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Mehmet Geçgel'in darp anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kendilerine saldıran otopark işletmecisinin CHP'li olduğunu öğrendiklerini söyleyen Geçgel, "Saldırı sonrasında hastaneye giderek darp raporu alıp şikayetçi olduk. Biz A Haber ekipleri olarak her fırsatta bizleri hedef gösterenlere karşı milli duruşumuzla gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz" dedi.
VALİ DAVUT GÜL ve İL EMNİYET MÜDÜRÜNDEN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
Olayın ardından Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ bizi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti konunun takipçisi olacaklarını belirttiler , sayın valimize ve emniyet müdürümüze kurumum ve şahsım adına çok teşekkür ederim