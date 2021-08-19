A Haber ekibine çirkin saldırı! Saldırgan serbest bırakıldı! İşte o görüntüler...

Kendilerine saldıran otopark işletmecisinin CHP'li olduğunu öğrendiklerini söyleyen Geçgel, "Saldırı sonrasında hastaneye giderek darp raporu alıp şikayetçi olduk. Biz A Haber ekipleri olarak her fırsatta bizleri hedef gösterenlere karşı milli duruşumuzla gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz" dedi.

VALİ DAVUT GÜL ve İL EMNİYET MÜDÜRÜNDEN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Olayın ardından Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ bizi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti konunun takipçisi olacaklarını belirttiler , sayın valimize ve emniyet müdürümüze kurumum ve şahsım adına çok teşekkür ederim