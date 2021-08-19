A Haber ekibine çirkin saldırı! Saldırgan serbest bırakıldı! İşte o görüntüler... | Video

A Haber ekibi, Gaziantep'te bir otopark işletmecisi tarafından saldırıya uğradı. Darp raporu alan Muhabir Mehmet Geçgel, Düztepe Polis Karakolu'na giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Mehmet Geçgel'in darp anı, güvenlik kamerasına yansıdı.