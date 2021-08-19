A Haber ekibine çirkin saldırı! Saldırgan serbest bırakıldı! İşte o görüntüler | Video

A Haber ekibi, Gaziantep'te bir otopark işletmecisi tarafından saldırıya uğradı. Darp raporu alan Muhabir Mehmet Geçgel, Düztepe Polis Karakolu'na giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Mehmet Geçgel'in darp anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te görev yapan bir basın mensubu otoparkta darbe dildi. Şahinbey ilçesi Karagöz Caddesi'ne haber yapmak için giden A Haber Gaziantep muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, otomobili bir otoparka bıraktı. İddiaya göre, otopark işletmecisi olduğu öğrenilen kişi, A Haber ekibine sözlü olarak sataştı, ardından Geçgel'i darbetti.

Olayın ardından hastaneden darp raporu alan Geçgel, Düztepe Polis Karakolu'na giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Mehmet Geçgel'in darp anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kendilerine saldıran otopark işletmecisinin CHP'li olduğunu öğrendiklerini söyleyen Geçgel, "Saldırı sonrasında hastaneye giderek darp raporu alıp şikayetçi olduk. Biz A Haber ekipleri olarak her fırsatta bizleri hedef gösterenlere karşı milli duruşumuzla gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz" dedi.