Yargıtay’dan cinsellikte erkek sorumlu kararına ezber bozan yorum

"SADECE SORUMLU ERKEK DEĞİLDİR"

Bölge adliye mahkemesinin bu sonuca varmasının 2. Hukuk Dairesinin benzer durumlara uygun içtihadına ve uygulamasına dayandığı ancak bu kararın hatalı olduğunu karşı oy kararında yazan üye erkek eşe yönelik yüklemeye katılmanın mümkün olmadığını belirtti. 2. Hukuk Dairesi üyesi ; "Şöyle ki; erkek eşin aktif olduğu ve cinsel ilişkiyi sağlama görevi altında bulunduğu "Önerme" sinin herhangi bir yasal dayanağı bulunmadığı gibi cinsel ilişkide erkek eşe aktif rolünün uygun görülmesinin etik kurallarına veya örf ve adete ilişkin bir dayanağı da mevcut değildir.