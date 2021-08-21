’Daire 16’ isyan etti! Sosyal medyayı sallayan video





Beni dışarıya çıkartan kızım oldu diyen Özay Kaya, "Kızım böyle bir karar alındığını duyduktan sonra ağlamaya başladı. Baba olan, anne olan veya insan sevgisi olan herkes anlar bunu. Videoda da zaten her yer bizim dedim. Koskocaman apartmanlarda oturuyoruz. Bir metrekarelik kulübede yaşayan sokak hayvanına hiç kimse bu muameleyi yapamaz. Biz her şeyin sahibi değiliz. Bütün canlılarla beraber yaşıyoruz. Kedilerle beraber, köpeklerle beraber, bitkilerle, ağaçlarla beraber bu dünya hepimizin. Sadece bizim değil" diye konuştu.