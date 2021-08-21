TikTok videosu çekerken feci şekilde ölmüştü! Ailesinde şok iddia: Peşini bırakmayacağız

"MÜTEAHHİDİN DE BÜYÜK KUSUR VAR, PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Havalandırma boşluğu için ucuz bir plastiğin çatıya konulduğunu aktaran Genç kızın amcası Nebi Doğan, "Çatıda insanın bir işi olur, kiremit düşer, kiremit bozulur. Orada müteahhidin de büyük kusur var. Peşinin bırakmayacağız. Kız ayağını atar atmaz kırılıp 9'uncu kattan yere düşüyor. Oranın üzerine bir sac, sağlam bir şey konulması lazımdı" dedi.