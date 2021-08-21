Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta genç kızın dehşete düşüren TikTok ölümü kamerada! Feci şekilde can verdi

SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta genç kızın dehşete düşüren TikTok ölümü kamerada! Feci şekilde can verdi

SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta genç kızın dehşete düşüren TikTok ölümü kamerada! Feci şekilde can verdi
21.08.2021 | 09:03

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Tokat’ta mide bulandıran olay! Erkek çocuğunu istismar ederken yakalanan sapık... 00:58
SON DAKİKA: Tokat'ta mide bulandıran olay! Erkek çocuğunu istismar ederken yakalanan sapık... 21.08.2021 | 08:57
SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt’ta genç kızın dehşete düşüren TikTok ölümü kamerada! Feci şekilde can verdi 01:53
SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta genç kızın dehşete düşüren TikTok ölümü kamerada! Feci şekilde can verdi 21.08.2021 | 09:03
SON DAKİKA: İstanbul Taksim’de yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 01:17
SON DAKİKA: İstanbul Taksim'de yangın! Olay yerinden ilk görüntüler... 20.08.2021 | 20:32
SON DAKİKA: İstanbul Kartal’da İETT otobüsünün duraktaki bisikletlilere çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 03:15
SON DAKİKA: İstanbul Kartal'da İETT otobüsünün duraktaki bisikletlilere çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 20.08.2021 | 19:22
İstanbul Kağıthane’de bulunan Sadabat Deresi’ndeki kirliliğe vatandaşlardan tepki 07:11
İstanbul Kağıthane'de bulunan Sadabat Deresi'ndeki kirliliğe vatandaşlardan tepki 20.08.2021 | 19:14
Trabzon’da lastiği patlayan TIR, karşı şeritte cipe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı 03:55
Trabzon'da lastiği patlayan TIR, karşı şeritte cipe çarptı: 1 ölü, 3 yaralı 20.08.2021 | 16:40
Kırşehir’de koronavirüs aşısı olan 12 yaşındaki Ahmet’ten ’Aşı’ çağrısı 05:06
Kırşehir'de koronavirüs aşısı olan 12 yaşındaki Ahmet'ten 'Aşı' çağrısı 20.08.2021 | 15:33
Bitlis’te Nemrut Krater Gölü çevresindeki ayılar kamerada 01:47
Bitlis'te Nemrut Krater Gölü çevresindeki ayılar kamerada 20.08.2021 | 15:33
SON DAKİKA: Muğla Köyceğiz’de orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:20
SON DAKİKA: Muğla Köyceğiz'de orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler... 20.08.2021 | 15:42
Aileden CHP’li olduğunu söyleyen selzede: “Artık AK Partiliyim” | Video 02:54
Aileden CHP’li olduğunu söyleyen selzede: “Artık AK Partiliyim” | Video 20.08.2021 | 15:20
Sahil yolunda tırın lastiği patladı, ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü 3 yaralı | Video 02:29
Sahil yolunda tırın lastiği patladı, ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü 3 yaralı | Video 20.08.2021 | 15:09
Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 665 kilo esrar, 10 bin kök kenevir ele geçirildi | Video 01:07
Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 665 kilo esrar, 10 bin kök kenevir ele geçirildi | Video 20.08.2021 | 14:54
Selde yıkılan köprünün yerine 36 metrelik panel köprü inşa ediliyor | Video 01:57
Selde yıkılan köprünün yerine 36 metrelik panel köprü inşa ediliyor | Video 20.08.2021 | 14:54
Müşteri gibi geldi, belindeki silahı çıkarıp dehşet saçtı | Video 02:01
Müşteri gibi geldi, belindeki silahı çıkarıp dehşet saçtı | Video 20.08.2021 | 14:22
İstanbul’un göbeğinde bıçaklı dehşet kamerada | Video 03:49
İstanbul’un göbeğinde bıçaklı dehşet kamerada | Video 20.08.2021 | 13:29
İstanbul’dan uyuşturucu getirdiler, kovalamaca sonucu polis aracına çarpıp yakalandılar | Video 02:16
İstanbul'dan uyuşturucu getirdiler, kovalamaca sonucu polis aracına çarpıp yakalandılar | Video 20.08.2021 | 13:04
Bağcılar’da küfürleştiği arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! Dehşet anları kamerada | Video 00:38
Bağcılar'da küfürleştiği arkadaşını bıçaklayarak öldürdü! Dehşet anları kamerada | Video 20.08.2021 | 13:04
Kırmızı ışıkta duramayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 00:52
Kırmızı ışıkta duramayan tır ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 20.08.2021 | 13:04
Otomobili önce tamir etti sonra çaldı! O anlar kamerada | Video 04:22
Otomobili önce tamir etti sonra çaldı! O anlar kamerada | Video 20.08.2021 | 11:52
Yasak avlanan yarım ton istavrit balığına el konuldu | Video 03:16
Yasak avlanan yarım ton istavrit balığına el konuldu | Video 20.08.2021 | 11:35

Son dakika haberleri... İstanbul Esenyurt'ta TikTok için video çekmeye çalışan genç kızlardan birinin çatıdan düşerek feci şekilde can verdiği anlar kameraya saniye saniye böyle yansıdı!

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Esenyurt'ta kuzenini ziyarete giden 23 yaşındaki genç kız, bir sosyal medya platformu için video çektiği esnada çatıda bulunan plastik panelin çökmesiyle yaklaşık 50 metreden aşağı düşerek yaşamını yitirdi. O sırada yaşanan anları videoya çeken kuzeni ise ölüm anını saniye saniye kaydetti.
Olay, dün saat 19:30 sıralarında Esenyurt Sultaniye mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kübra Doğan(23) kuzeni Helen M.(16) ziyaret etmek için Esenyurt'ta bulunan evlerine geldi. Güneşin batışını izlemek ve sosyal medya platformunda yer alan bir uygulamaya video çekmek için çatıya çıkmaya karar verdiler. İkili bir süre çatıda fotoğraf ve video çekerek vakit geçirdi. Daha sonra Kübra Doğan çatıda oturduğu yerden inmek istediği esnada plastik panele ayak bastı. Doğanın ağırlığını kaldıramayan panel çöktü. Genç kız yaklaşık 50 metrelik yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Kuzeninin düştüğünü gören Helen M. ailesine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.


Kuzeni düşme anını saniye saniye kaydetti
Genç kızın feci ölümü ise kuzeni tarafından saniye saniye kaydedildi. Fotoğraf ve video çekmek için çatıya çıktığı kuzeni düşme anında cep telefonuda kayıttaydı. Olayın şokuyla tepki veremeyen kuzeni bir süre dondu kaldı. Görüntülerde bir süre fotoğraf ve video çekildikleri görülüyor. Çatıdan inmek istediği esnada ise plastik panel çökerek genç kızın metrelerce aşağıya düştüğü görülüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA