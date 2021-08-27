Antalya’da üniversiteli Ali ölmüştü: Acı olayda kahreden detay!

MOTOSİKLETİNİ 19 GÜN ÖNCE ALMIŞ



Kazayı duyup gelen iş yerindeki arkadaşları, Aydın'ın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendi. Kazada başında olan kaskı başucuna konan Aydın'ın, 19 gün önce aldığı öğrenilen motosikleti hurdaya döndü. Ali Aydın'ın bir süredir Antalya'da staj yaptığı belirtildi.

Ali Aydın'ın babası, amcası, yakınları ve üniversiteden arkadaşları bugün sabah saatlerinde cenazeyi teslim almak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na geldi. Ayakta durmakta zorlanan babaya, Ali Aydın'ın arkadaşları destek oldu. Aydın'ın cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Denizli'ye gönderildi. Aydın'ın çocukluğundan bu yana motosiklet sevdalısı olduğu belirtildi.