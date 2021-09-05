Yeni bir hayat kurmak için gelmişlerdi! Tren kazası ayırdı

İstanbul'dan yılbaşında yeni bir hayat kurmak için çocuklarıyla birlikte Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine taşınan Aksoy çifti yaşanan acı kazanın kurbanı oldu. Edinilen bilgiye göre Suzan ve Halil Aksoy çifti, 3 çocuğu ile birlikte akrabalarının bulunduğu Çorlu'da ev alarak burada yeni bir hayat kurdu. İstanbul'da tekstil fabrikasında çalışan çift, geldikleri Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasında iş bularak, birlikte çalışmaya başladı.

EŞİ YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Aynı servisle işe gidip, gelen çifti dün meydana gelen tren kazası ayırdı. Trenin çarptığı minibüste yan yana oturan çiftten Suzan, yaşamını yitirirken, eşi Halil Aksoy, ağır yaralandı. Halil Aksoy, Çerkezköy ilçesindeki bir özel hastanede yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı verirken, eşinin cenazesi yakınları tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Tokat'ın Almus ilçesine götürüldü.

ÖLENLERİN CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GÖTÜRÜLDÜ

Kazada ölen ve Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlananların cenazeleri yakınları tarafından alındı. Cangül Akın'ın cenazesi Adıyaman, Suzan Aksoy'un cenazesi Tokat, Yaşar Yüce'nin Kayseri, Nusret Açıkgöz'ün cenazesi de toprağa verilmek üzere Kayseri'ye götürüldü. Nebibe Korkmaz, Tekirdağ'ın Çorlu, Hülya Dinçkol da, Ergene ilçesinde toprağa verilecek.

3 çocukları bulunan çiftin bu yılın başında İstanbul'dan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bir ev satın alarak yerleştikleri ve birlikte aynı fabrikada işe başladıkları ortaya çıktı.