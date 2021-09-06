Bademcik ameliyatında küçük dilini kestiler





Hastane yetkililerine durum sorulduğunda ise küçük dilinin kesilmesi zorunda kalındığı şeklinde bir cevapla karşı karşıya kaldı. İddiaya göre doktorlar, "Artık horlama yaşamazsın" diyerek Dural'ı geçiştirdi. Ünlü girişimci, kendisine yapılan ameliyatta bu hususun belirtilmediği gibi, buna onay vermediğini ve yanlış tedavi nedeniyle küçük dilinin tamamının kesildiğini ileri sürerek, ameliyatı gerçekleştiren doktorlar ve hastane yetkililerinden şikâyetçi oldu.