Magandalar önce laf attı, sonra genç kızları darp etti! Dehşet anları kamerada

KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN ANNE DE DAYAK YEDİ

Kavga sırasında bağrışma seslerini duyan Nehir G.'nin annesi Aslı A., aşağı inerek kavgaya ayırmak istedi. Magandalar anne Aslı A.'ya da yumruk atarak yere düşürdü. Sitenin güvenlik görevlisi kavgayı ayırmak için araya girmeye çalışsa da başarılı olamadı. Genç kızları darp eden magandalar daha sonra araca doğru yönelmek istedi. Bu sırada magandalardan biri tekrar dönerek genç kıza bir daha yumruk atıp, araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan olay sonrasında genç kızlar durumu polis ekiplerine bildirip hastaneye gitti. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan magandaları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda magandaların bir kısmının yakalandığı, diğerlerini ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.