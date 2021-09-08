Cep telefonu karşılığı sahte aşı kartı baskını

İSTANBUL
'DA koronavirüs aşısı vurulmamalarına rağmen sahte aşı kartı çıkartmak isteyen kişilere para karşılığında aşı vurulmuş gibi gösteren 3 hemşire tutuklandı. Sahte aşı kartı düzenlendiğine yönelik ihbarlar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
polisleri Bahçelievler
'de yer alan özel bir hastanede çalışan 3 hemşirenin de aralarında olduğu 6 kişiyi baskınla yakaladı. Hemşirelerin cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu, WhatsApp yazışmaları incelendi. Şüphelilerin hediye iPhone telefonlar karşılığında aşısızları aşı yaptırmış gibi sisteme kaydettikleri ortaya çıktı.