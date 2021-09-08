Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Cep telefonu karşılığı sahte aşı kartı baskını
Giriş Tarihi: 8.9.2021

Cep telefonu karşılığı sahte aşı kartı baskını

EMİR SOMER EMİR SOMER
Cep telefonu karşılığı sahte aşı kartı baskını
İSTANBUL'DA koronavirüs aşısı vurulmamalarına rağmen sahte aşı kartı çıkartmak isteyen kişilere para karşılığında aşı vurulmuş gibi gösteren 3 hemşire tutuklandı. Sahte aşı kartı düzenlendiğine yönelik ihbarlar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri Bahçelievler'de yer alan özel bir hastanede çalışan 3 hemşirenin de aralarında olduğu 6 kişiyi baskınla yakaladı. Hemşirelerin cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu, WhatsApp yazışmaları incelendi. Şüphelilerin hediye iPhone telefonlar karşılığında aşısızları aşı yaptırmış gibi sisteme kaydettikleri ortaya çıktı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Cep telefonu karşılığı sahte aşı kartı baskını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA