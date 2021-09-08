NASA’nın tanıdığı Osmanlı Kadını

Bilim adamları Venüs'te iki kratere Türk kadınlarının ismini verdiler. 15. yüzyılda Amasya'da yaşamış kadın şair Mihri Hatun ve yakın tarihimizdeki romancı Halide Edip Adıvar adlı krater, Afrodit kıtasının kuzeyine düşerken, Mihri Hatun Krateri, İştar kıtasına yakın Tetus bölgesindedir.

Divanından bazı beyitleri ve özellikle II.Bayezid'in Şehzadesi ve Amasya Valisi Ahmed'e karşı platonik bir aşk ile bağlı olduğu bilinen Mihri Hatunedebiyat tarihinde ki ismi gibi uzayda Venüs Gezegeninde yaşatılıyor.

Osmanlı döneminin Divan Edebiyatının ilk kadın şairi Mihri Hatun'un, hiç evlenmediğini, iyi bir şair ve şiir meclislerinin aranan isimlerinden biri olarak tanıtmaya devam ediliyordu. Ancak, dikkatlerimizden kaçan bir başka alanda Mihri Hatun adının zirveye taşındığını gördük. Hem de uzayda…

Bilim adamları Mihri Hatun'u öylesine keşfetmişler ki, onun ismini uzayın derinliklerindeki bir gezegene kadar taşımışlar. Mihri Hatun'un adını Venüs'te bir kratere vermişler. Artık şairimiz, Venüs Gezegeni'nde "Mihri Hatun Krateri" adı ile anılmaktadır.

Yine Ewans isimli bir sanatçı, 2005 yılında 9. Uluslararası İstanbul Bienali'nde, Mihri Hatun'un şiirlerinden birini mors alfabesinde kodlayarak, dev bir lazer ışığı aracılığıyla İstanbul'da gökyüzüne yazmış.

Her iki örnek, Mihri Hatun Tıpkı adının taşıdığı anlam gibi (Mih-rünnîsâ - kadınlığın güneşi) isminin zirvelere, daha yükseklere, parlayarak, ışıklar saçarak yükseltilmiştir.

1960'lı yıllarda Konya'da Halk Ozanları, Halk Türküleri yarışmaları tertip edilip "Mihri Hatun" ödülleri dağıtılmış.

Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi'nce 2004 yılında hazırlanan İngilizce ilk Türk Edebiyatı Dergisi, 'Journal of Turkish Literature'de ABD'li Divan Edebiyatı Uzmanı Prof.Dr. Walter Andrews'un Osmanlı İmparatorluğu ile Türkiye'nin edebi ve kültürel tarihine ilişkin değerlendirmesinde New York Halk Kütüphanesi arşivinden günışığına çıkarılan 60 sayfalık incelemesinde, Mihri Hatun, farklı yönleriyle ele almış.

Yurt dışında sevgililer arasında hediye malzemeleri içerisinde kalp motifli kristal kutulardan bir seriye "Mihri Hatun" adını vermişler.