Son dakika: Ayşegül Çınar davasında flaş gelişme! Mahkeme görevsizlik verdi

"SORUYu ANLAMAYINCA TOKAT ATTI"

Bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava görülmeye devam etti. Duruşmaya tarafların velileri katılım sağladı. Tutuklu sanık Furkan Çalıkoğlu SEGBİS ile bağlandı. Müşteki sıfatında yer alan aşçı Nebi B., mahkeme huzurunda ifadesini verdi. İfadesinde, "Furkan Çalıkoğlu olay çıkardı. Kimlerle kavga ettiğini bilmiyorum. Ben o sırada meze arabasını topluyordum. Bana birilerini sordu anlayamadığım için tokat attı. Sonra ben mutfaktan içeri girip kaçmaya başladım. Servis asansörüne bindim o da bindi. Bıçak çıkardı. Elinde iki bıçak vardı. Kolumdan bıçakladı. Ben de kendimi korumaya çalıştım. Bağırmaya başladım. Onun dışında fiziksel müdahale olmadı. Asansörün kapısı açık bir şekilde bulunuyordu. Elindekini bıçağı bana göstererek boğazımı keseceğini söyledi. O sırada diğer sanık Ayşegül Çınar geldi. Bizi görünce sanık Furkan'a müdahale etti. Müdahale etmeseydi. Boğazımı kesebilirdi. Ben de o hengameden faydalanarak ben de asansörden kaçtım. Başka bir yere saklandım. Sanık Ayşenur Çınar orada kaldı. Şikayetçiyim' dedi.