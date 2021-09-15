Yaralama davasında velayet kavgası

Şarkıcı Özcan Deniz
, eski eşi Feyza Aktan
'ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hâkim karşısına çıktı. Deniz suçlamaları reddederek "Velayet davasında beni zor duruma sokmak için bunları yapmaktadır" dedi. Feyza Aktan, geçtiğimiz yıl fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama" suçlamasıyla şikâyetçi olmuştu. İstanbul 21
. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Özcan Deniz ile şikâyetçi Feyza Aktan avukatlarıyla katıldı. Özcan Deniz, yaptığı savunmada, "Şikâyetçiye şiddet uyguladığıma dair iddiaları reddediyorum. Boşanma sürecinde olduğumuz için bu iddiaların başka amaçlara matuf olduğunu düşünüyorum. Şikâyetçi ile aramızda velayet davası vardır, velayet davasında beni zor duruma sokmak için bunları yapmaktadır" dedi.
'CEZASINI ÇEKSİN'
Feyza Aktan ise ifadesinde, "Söylediğimiz, yazdığımız her şey doğru. Olayın geçtiği dönemlerde bebeğime karşı sorumluluklarım vardı. Çocuğum için rapor almadım, şikâyetçi olmadım. Ama şimdi sanıktan şikâyetçiyim. Özcan'a herhangi bir kinim yoktur. Ben ceza almasını, hapis yatmasını istediğim için şikâyette bulunmadım. Ama şimdi yaptıklarının karşılığını almasını istiyorum" dedi.