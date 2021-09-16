Fatih’te tarihi keşif: İnşaattan tarihi Bukoleon Sarayı çıktı

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Küçük Ayasofya Caddesi'nde otel yapılması için yıkılan binanın bir süredir enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyordu. Çalışmalar sürerken Bizans dönemine ait saray kalıntıları bulundu. Fatih Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bölgede kaçak bir çalışmanın olmadığı daha önce özel mülk alanı olan yerde tarihi kalıntıların tespit edilmesinden sonra ruhsatın iptal edildiği vurgulandı. Devreye giren Arkeoloji Genel Müdürlüğü ise eserlerin topluma kazandırılması için titizlikle çalışmalara başladı. Arkeologlar tarafından kazı çalışmalarının tarihi kalıntıların zarar görmemesi için elle yapıldığı belirtildi.
8 BİN YILLIK BÖLGE
Tarihçi yazar Mehmet Dilbaz "Suriçi İstanbul'u dediğimiz ve mazisi neredeyse 8 bin yıl önceye tarihlenen bölge, dünyadaki yaşam katmanı en yoğun bölgelerinden birisidir. Bölgede yeni inşaatlar bir yana, basit kanal kazılarının bile müze görevlileri eşliğinde yapılması gerekmektedir. Aslına bakılırsa bu konuda yapılması gereken en temel şey, özellikle Sultanahmet civarında yeni yapılaşmaya izin verilmemesi olmalı. Zira Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'daki en görkemli saray yapılarından olan Bukoleon Sarayı'nın kalıntıları bu bölgede bulunuyor. Aynı zamanda haberlere de konu olan bu inşaat faaliyetinde ortaya çıkan buluntular hakkında hızlı hareket edilmesi, toplum olarak bizleri bir nebze de olsa teselli edecektir" dedi.
KALINTILAR ÇIKTI İNŞAAT DURDU
Binanın proje mimarlarından Murat Çoşkun "Yapılan kazılar neticesinde 2 Ağustos'ta binanın betonarme kalıntıları alındıktan sonra Bizans dönemine ait kalıntıları fark ettik. Ruhsatta yazan 'Parselde bir kalıntı çıkması durumunda ruhsat gereçsizdir', ibaresiyle inşaat durdu. Ancak ilkte kazının ortaya çıkması için çalışmaya devam edildi. Aynı zamanda kazı alanında elle kazı yapıldı. İnşaat işlemi durdu. Ancak şu an çevredeki binaların güvenliği için parselde temizlik ve çalışması yapılıyor. Kazının devam etmeyeceği arkeologlar tarafından belirtildi. Bizim şu an yapacağımız ise mevcut çıkan kazının rölöve çalışmaları yapılarak ve onaylatarak korunmasını sağlamak" şeklinde konuştu.
TARİHİ ALAN ZARAR GÖRMEDİ
Fatih Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada "Fatih ilçesi Sultanahmet Mahallesi, Küçükayasofya Caddesi, No:17-19 adresinde bulunan taşınmaz için 29 Haziran'da Yeni Yapı Ruhsatı düzenlendi.
İstanbul Fatih'te tarihi keşif
Düzenlenen yeni yapı ruhsatı kapsamında koruma amaçlı imar planı gereğince Arkeoloji Müdürlüğü denetiminde yapılan kazı çalışmaları sırasında açığa çıkarılan tescilli eski eser niteliğindeki taşınır taşınmaz kültür varlıklarına herhangi bir zarar verilmeden muhafaza ediliyor. Bu kapsamda yeni yapı ruhsatı bulunan yere ait inşa çalışmaları düzenlenen ruhsat çerçevesinde sürdürülüyor. Orada herhangi kaçak bir çalışma bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.