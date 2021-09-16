Fatih’te tarihi keşif: İnşaattan tarihi Bukoleon Sarayı çıktı

8 BİN YILLIK BÖLGE

Tarihçi yazar Mehmet Dilbaz "Suriçi İstanbul'u dediğimiz ve mazisi neredeyse 8 bin yıl önceye tarihlenen bölge, dünyadaki yaşam katmanı en yoğun bölgelerinden birisidir. Bölgede yeni inşaatlar bir yana, basit kanal kazılarının bile müze görevlileri eşliğinde yapılması gerekmektedir. Aslına bakılırsa bu konuda yapılması gereken en temel şey, özellikle Sultanahmet civarında yeni yapılaşmaya izin verilmemesi olmalı. Zira Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'daki en görkemli saray yapılarından olan Bukoleon Sarayı'nın kalıntıları bu bölgede bulunuyor. Aynı zamanda haberlere de konu olan bu inşaat faaliyetinde ortaya çıkan buluntular hakkında hızlı hareket edilmesi, toplum olarak bizleri bir nebze de olsa teselli edecektir" dedi.