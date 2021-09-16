İstanbul Fatih'te tarihi keşif

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Küçük Ayasofya Caddesi'nde otel yapılması için yıkılan binanın bir süredir enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyordu. Çalışmalar sürerken Bizans dönemine ait saray kalıntıları bulundu. Fatih Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bölgede kaçak bir çalışmanın olmadığı daha önce özel mülk alanı olan yerde tarihi kalıntıların tespit edilmesinden sonra ruhsatın iptal edildiği vurgulandı. Devreye giren Arkeoloji Genel Müdürlüğü ise eserlerin topluma kazandırılması için titizlikle çalışmalara başladı. Arkeologlar tarafından kazı çalışmalarının tarihi kalıntıların zarar görmemesi için elle yapıldığı belirtildi.