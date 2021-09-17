Son dakika haberi... Başkan Erdoğan’dan nükleer santral açıklaması: Amacımız 2. ve 3. nükleer santrale kavuşacak adımları atmaktır

"26 BİNE YAKIN ESNAFIMIZA DESTEK VERDİK"

Son 1,5 yılda ihracatçılarımıza ve KOBİ'lerimize 364 milyon lira kredi ve sigorta desteği verdik. Mersin aynı zamanda 69 ayrı odaya kayıtlı 55 bine yakın esnaf ve sanatkarıyla bölgenin en hareketli ticaret merkezidir. Salgın döneminde şehrimizde 26 bine yakın esnafımıza destek verdik. Yangın ve sel afetlerinde zarar gören vatandaş, üretici, çiftçimizi yalnız bırakmadık.

"DEVLETİMİZİN TÜM İMKANLARINI VATANDAŞLARIMIZA SUNDUK"

Zararlarını tazmin ederek tahrip olan ev, ahır, seralarını yeniden yaparak bu ülkede hiç kimsenin sahipsiz olmadığını gösterdik. Bölgemizde ve dünyada on milyonlarca insanın iç çatışma, siyasi istikrarsızlık, sosyal huzursuzluk, ekonomik sıkıntılar sebebiyle yerinden ve yurdundan edildiği dönemde devletimizin tüm imkanlarını vatandaşlarımıza sunduk.

"ONURLU DURUŞUNDAN TAVİZ VERMEMİŞTİR"

Ülkemize sığınan milyonlarca mağdura kucak açtık. Mersin bu büyük kardeşlik ve insanlık örneğinin yükünü en çok çeken illerimizden biridir. Bir dönem terör, bir dönem güney komşularımızdan kaynaklanan göç yüküne rağmen Mersin kalbini ve kollarını mazlumlara açarak onurlu duruşundan taviz vermemiştir.

"İNSANLIĞIMIZIN GEREĞİNİ YAPTIK"

Mersin bugün de kendine yakışanı yapmaktadır. Türkiye üzerine yıkılan bu ağır sorumluluğu tek başına taşıyacak değildir. Avrupa başta olmak üzere yük paylaşması gereken çevrelerin gerçekçi ve somut atma adım atma zamanı gelmiştir. Kardeşliğimizin, insanlığımızın gereğini yaptık, yapmayı sürdürürüz. Önce Irak, ardından Suriye, Libya, Karabağ ve şimdi de Afganistan'da yaşanan trajediler karşısında bizim kadar fedakarlık yapan, kararlı duruş sergileyen hiçbir ülke yoktur.

"GEREKEN GİRİŞİMLERE DEVAM EDECEĞİZ"

Önümüzdeki dönemde adil ve hakkaniyetli yük paylaşımları için gereken girişimlere devam edeceğiz.Mersin'in hakkını, hukukunu kimseye yedirmeyiz. Sizlerin fedakârlılığını, yüce gönüllülüğünüzü kimsenin görmezden gelmesine izin vermeyiz. Akdeniz'de elde ettiğimiz kazanımlara sahip çıkararak Mersin'in yıldızını daha da yükseğe çıkarmak için tüm gücüyle mücadele ediyoruz.

"MİLLETİMİZLE BERABER BU YOLDA YÜRÜYECEĞİZ"

Birileri hala büyük ve güçlü Türkiye'nin inşaası yolunda ilerlediğimizi görmeye yanaşmasa da biz milletimizle beraber bu yolda yürüyeceğiz. Türkiye'ye diz çöktürmek için yıllardır çırpınanların heveslerini kursaklarında bırakarak 2023 hedeflerine yürüyoruz.

"19 YILDIR BİZ ESERİMİZLE ÖVÜNÜYORUZ"

Milletimize tek vaat değil eski Türkiye'yi yeniden hortlatmak olanların tersine 2053, 2071 vizyonu demeye devam ediyoruz. Bay Kemal rahatsız oluyor. Varsın olsun. Bay Kemal'e şunu söylemek lazım; bu ülkede senin bir dikili ağacın var mı? Bir eseriniz var mı? Elhamdülillah 19 yıldır biz eserlerimizle övünüyoruz.

"İÇİ BOŞ SİYASİ SLOGAN OLARAK SÖYLEMİYORUZ"

Eşek ölür kalır semeri, insan olur kalır eseri. Biz bunların sözünü etmekle kalmıyor eser ve hizmet siyasetimizle adım adım taşları döşüyoruz. Mersin'in ülkemiz için kritik bir dönüm noktası olan bu kutlu yolda bize daha güçlü destek vereceğine inanıyoruz. 2023 inşallah bir dönüm noktası olacak. Büyük ve güçlü Türkiye derken içi boş siyasi slogan olarak söylemiyoruz. 19 yılda her alanda ülkemize kazandırdığımız güçlü eser ve hizmet siyaseti, altyapısıyla bunun üzerine bina ediyoruz. 81 vilayetin tamamı gibi Mersin'de de cumhuriyet döneminde eşi benzeri görülmemiş hizmetlere kavuşmuştur.

Mersin'e 38 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 5617 derslik, Tarsus Üniversitesi'ni kurduk. Yüksek öğrenim öğrencileri 4726 kapasiteli yurt binaları açtık. 61 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda toplam 7 milyar liralık kaynakla destekledik.Sağlıkta 15'i hastaneden oluşan toplam 47 sağlık tesisi inşa ettik. 1300 yataklı şehir hastanemizle Mersin'i buluşturduk. Şehir hastanesinde standardında 600 yataklı Tarsus Devlet Hastanemizin yapımı devam ediyor. Mezitli Devlet Hastanemizin de bulunduğu 6 sağlık tesisi plan, proje, ihale çalışmaları sürüyor. 3890 konutu sosyal donatısı ile birlikte istifadenize sunduk. Dar gelirli vatandaşlarımız için Mezitli'de 262 ve Mut'ta toplam 588 konut yapıyoruz. Gülnar'da 205 konut, 1 cami ve ticaret merkezi inşasında sona geldik. Akdeniz ilçemizde Çay mahallesinde kentsel dönüşüm proje kapsamında 416 konut, 36 dükkan, cami ve ticaret merkezi inşaatı sürüyor. Bu konutları da yıl sonuna kadar teslim etmeyi planlıyoruz. 4 millet bahçesi projemiz var. Mersin Millet Bahçesi, Muzaffer Yalçıntaş Millet Bahçesi'nin açılışını yaptık. Mezitli ve Aydıncık bahçelerinde çalışmalarımızı hızlandırdık. Yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolunu Tarsus, Çamlı yolunu, Silifke-Mut ayrımı yolu, Tarsus Turizm Merkezi yolunu, Anamur-Kazancı-Ermenek yolunu seneye tamamlıyoruz. Akdeniz sahil yolunun kalan kesimlerini, Silifke-Mut, Gülnar-Mut, Mersin-Tarsus Otoyol ayrımı, Mersin Organize Sanayi Bölge bağlantı kavşağını 2023'te hizmete alıyoruz.

Adana-Mersin Demiryolunu yeniledik. Seyahat süresini yarı yarıya indirdik. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren hattında çalışmalarımız sürüyor. Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatı ilerliyor. Mersin'e iki yat limanı kazandırdık. Tarsuslu vatandaşlarımızın hasretle beklediği sulama ve içme suyu için barajda sona geliyoruz. Mersin'de 135 bin dekar araziyi sulamaya açtık. 243 bin dekar araziyi sulamaya açacağız.

Mersin ve Tarsus'un içme su hattını izale hattı vasıtasıyla karşıladık. Mersinli çiftçilere 2,5 milyar liralık tarımsal destek verdik. Mersin'e yeni 3 organize, 1 endüstri bölgesi, 2 teknopark ve 1 tasarım merkezi kurduk. Enerjide Yenişehir, Akdeniz, Toroslar, Mezitli ve Tarsus ilçelerimize doğalgaz geldi mi? İşte biz buyuz.

Modern dünya neyi yaşıyorsa neyden istifade ediyorsa benim Mersinli kardeşim de ondan istifade edecek. Yakında Mut, seneye Erdem, Anamur, Bozyazı ve Gülnar'a doğalgaz arzı sağlamayı planladığımız müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Ülkeye ve millete eser, hizmet kazandırmak nasip işidir. Hamdolsun biz bu şerefe nail olduk. Yıllarca bu ülkede siyaset yapıp, zaman zaman iktidara bile gelip de taktığı tek çivi, yaptığı tek hayırlı hizmeti olmayanlar var.Siyaseti yalan, iftira, çarpıtmayla ülke gündemini bulandırmak sananlar eserin, hizmetin, yatırımın kıymetini bilmezler.

Milletin derdiyle dertlenmeyenler, hiçbir yaraya merhem olamazlar. Hasbelkader yönetime geldikleri yerlerde sadece hayal kırıklığına yol açarlar. Sadece kaynak israfına, vakit kaybına sebep olurlar. Sizlerden karşınıza gelenleri, ağızlarından çıkan laflarla değil, yaptıklarıyla, ortaya koydukları eserlerle ölçüp biçmenizi istiyorum. Bu ülkeye daha fazla demokrasi getireceğini söyleyenlerin geçmişte millete nasıl zulmettiklerini, insanlara inanç, fikir hatta kıyafetlerinden dolayı nasıl ötekileştirdiklerini hatırlayın.

"AYNI KAFADAN FARKLI NETİCELER ÇIKARMASINI BEKLEMEK AKIL KARI BİR İŞ DEĞİLDİR"

Geçmişte yapılan her işe, yatırıma, hizmete nasıl köstek olduklarını hatırlayın. Bir bakın kafa aynı kafa mı? Evet aynı kafa. Aynı kafadan farklı neticeler çıkarmasını beklemek akıl kârı bir iş değildir. Siyaset adına düğün evinin tefçisi, ölüm evinin yasçısı gibi davrananların milletin dertlerine ortak olduklarını, hüzünlerini paylaştıklarını görmedik.

Akdeniz'de petrol ve doğalgaz ararız, Rumların ağzıyla karşı çıkarlar. Karadeniz'de doğalgaz buluruz kendi akıllarınca dalga konusu yaparak elde edilen başarıyı itibarsız hale getirmeye çalışırlar. Sınır ötesinde operasyon yaparız zalimlerin ve teröristlerin yanında yer alırlar. Türkiye'nin aleyhindeki her kampanyanın içerideki borazanlığına soyunan zihniyet yerli ve milli her adıma karşı çıkarak gerçek yüzünü ortaya koymaktadır."