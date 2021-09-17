Son dakika haberi... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan programı kapsamında Mersin'e gitti. Burada toplu açılış törenine katılan Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, nükleer enerji santralleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu ve "En son ve en güvenli teknoloji ile inşa edilen Türkiye'nin ilk nükleer santralinin bu ünitesini inşallah 2023 Mayıs'ına yetiştireceğiz. Bu projeyi 2023 hedeflerimizin önemli sembollerinden biri olarak görüyoruz. Dünyada 443 nükleer santral halen faaliyette. Amacımız ikinci, üçüncü nükleer santraline kavuşacak adımları atmaktır" dedi.