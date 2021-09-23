Emre Kınay’ın oyunculuk akademisinin olduğu iş merkezinde yangın

Yangın, 02.15 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı iş merkezinin 2'inci katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla çıktıkları iş merkezinin ikinci katındaki yangına müdahale etti.
EMRE KINAY'IN OYUNCULUK AKADEMİSİNİN OLDUĞU BİNA
Yangın kısa sürede söndürüldü. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında iş merkezinin ikinci katında hasar meydana geldi.
Öte yandan yangın çıkan iş merkezinin 6'ıncı katında ünlü oyuncu Emre Kınay'ın oyunculuk akademisinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.