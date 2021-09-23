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Giriş Tarihi: 24.9.2021 03:51

Emre Kınay’ın oyunculuk akademisinin olduğu iş merkezinde yangın

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Emre Kınay’ın oyunculuk akademisinin olduğu iş merkezinde yangın

Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi’nde içinde ünlü oyuncu Emre Kınay’ın oyunculuk akademisinin de bulunduğu 6 katlı iş merkezinin 2’inci katında yangın çıktı. Paniğe sebep olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, 02.15 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı iş merkezinin 2'inci katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla çıktıkları iş merkezinin ikinci katındaki yangına müdahale etti.

EMRE KINAY'IN OYUNCULUK AKADEMİSİNİN OLDUĞU BİNA

Yangın kısa sürede söndürüldü. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında iş merkezinin ikinci katında hasar meydana geldi.

Öte yandan yangın çıkan iş merkezinin 6'ıncı katında ünlü oyuncu Emre Kınay'ın oyunculuk akademisinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

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Emre Kınay’ın oyunculuk akademisinin olduğu iş merkezinde yangın
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