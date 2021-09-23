Emre Kınay’ın oyunculuk akademisinin olduğu iş merkezinde yangın

Yangın, 02.15 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı iş merkezinin 2'inci katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla çıktıkları iş merkezinin ikinci katındaki yangına müdahale etti.