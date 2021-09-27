Mersinli usta Irak’ta tutuklandı: Hayatından endişe duyuyoruz

2 çocuk babası Aslan'ın eşi Aliye Aslan, kocasının son durumuyla ilgili Erbil ve Musul konsolosluklarına başvurdu, ancak sonuç elde edemedi. Bir aydır her gün gözyaşı döküp merak içinde beklediğini söyleyen Aliye Aslan'ı, komşuları yalnız bırakmayıp moral veriyor. Aslan ailesi, İbrahim Aslan'a ulaşabilmek ve durumuyla ilgili bilgi alabilmek için yetkililerden yardım bekliyor.