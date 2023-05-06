Haberler Yaşam Haberleri 2023 genç Dünyanın en büyük Türk Bayrağı’nı Ihlara Vadisi’nde açtı
Giriş Tarihi: 6.5.2023 21:18 Son Güncelleme: 6.5.2023 21:36

2023 genç Dünyanın en büyük Türk Bayrağı’nı Ihlara Vadisi’nde açtı

Cumhuriyetin 100. Yılında Aksaray Valiliği’nin düzenlediği Bayrak Yürüyüşü etkinliğinde 2023 genç Ihlara Vadisi'nde Dünyanın en büyük Türk Bayrağını açarak Bayrak yürüyüşü gerçekleştirdi. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu "Önemli bir farkındalık ve eşsiz bir güzellik oluşturdular. Bu anlamlı etkinliğimizde gençlerimiz kendi değerlerini, tarihini, kültür ve medeniyetini bilerek gelecek kuşaklara bunu taşıyacaklar. Bugün burada çok güzel bir tablo oluştu" dedi.

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2023 genç Dünyanın en büyük Türk Bayrağı’nı Ihlara Vadisi’nde açtı

Cumhuriyetin 100. Yılında 2023 genç, Aksaray Valiliği'nin düzenlediği Bayrak Yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdi. 'Şikâyet etme bir hikaye yaz' sloganı ile 3 bin metrekarelik Türk Bayrağını açan binlerce genç, daha sonra dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan tarihi ve doğal güzellikleri bir arada barındıran Ihlara Vadisi'nde Bayrak yürüyüşü gerçekleştirdi.

IHLARA VADİSİ'NDE 7 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, birim amirleri ve 2023 gencin katılımıyla 600 kilogram ağırlığında 3 bin metrekare alanı kaplayan devasa Türk Bayrağını birlikte açtı.'Bir hikaye yaz 2023' logolu tişörtleri giyen gençler 14 kilometre uzunluğu yer yer 80-100 metre derinliğindeki Ihlara Vadisi'nde yapılacak yürüyüş için ellerinde Türk Bayraklarını açarak Bayrak Yürüyüşü için kortej oluşturdu.Yürüyüşe katılan binlerce genç vatandaşların sevgi gösterileri arasında Ihlara Vadisi'nde 7 kilometre yürüdü.Vadi içerisinde yürüyüşü tamamlayan gençler Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal tarafından okunan Arif Nihat Asya'nın kaleme aldığı eşsiz Bayrak şiirine eşlik etti.

GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu düzenlenen yürüyüş ile ilgili yaptığı açıklamada Aksaraylı gençlerin bu alanda Dünyanın en büyük Türk Bayrağını büyük bir gururla açtığını belirterek " Önemli bir farkındalık ve eşsiz bir güzellik oluşturdular. Bu anlamlı etkinliğimizde gençlerimiz kendi değerlerini, tarihini, kültür ve medeniyetini bilerek gelecek kuşaklara bunu taşıyacaklar. Bugün burada çok güzel bir tablo oluştu. Gençler bizden daha ileride. Onun için biz gençlerle aynı hizada olmamız gerekiyor. Duyarlılıkları, öz güvenleri vatan sevgileri müthiş. Onlarla gurur duyuyoruz "dedi

Etkinliğe katılan öğrenciler de bu kadar büyük bir bayrağı ilk defa gördüklerini, büyük gurur ve heyecan yaşadıklarını belirterek "Bunun duygusunu yaşamak onur verici. Çok güzel bayrak ağır ama yükü ağır değil" diye konuştular

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2023 genç Dünyanın en büyük Türk Bayrağı’nı Ihlara Vadisi’nde açtı
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