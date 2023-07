2024’e yeni şarkılarla hazırlanıyordu

Müzikseverler, Şüheda Davitt'in yasını tutuyor. İrlandalı ünlü ismin önceki gece yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. 56 yaşındaki efsanevi şarkıcı, besteci ve aktivist İngiltere'nin başkenti Londra'daki evinde ölü bulundu. Efsane isim Sinead O'Connor, 2018'de İslam'ı seçerek Şüheda Davitt ismini almıştı. Ölüm nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı ancak polis şüpheli bir durumun olmadığını duyurudu. 1980'lerde şöhrete ulaşan şarkıcının, dünya çapında milyonlarca hayranı vardı. Ünlü sanatçı, en çok 1990'da çıkardığı dünya sıralamalarında birinci olan Nothing Compares 2 U adlı, bestesi Prens'e ait şarkıyla tanınıyordu. Siyasete ve toplumsal hayata dair muhalif tutumuyla bilinen sanatçı, 10 albüm çıkardı. Nothing Compares 2 U adlı şarkısının bulunduğu albümü "I Do Not Want What I Haven't Got" müzik listelerinde bir numaraya yükselmişti.Davitt, Müslüman olduğunu dünyaya "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor" sözleriyle ilan etmişti. Davitt, ayrıca ezanı kendi üslubunda seslendirdiği bir video da yayınlamıştı. İngiliz basını ünlü şarkıcının Londra'ya birkaç hafta önce taşındığını ve 2024'te turneye çıkmayı planladığı için yeni şarkılar bestelediğini yazdı. Dublinli sanatçının dört çocuğundan, 17 yaşındaki oğlu Shane geçen önce kaybolmuş sonra intihar ettiği açıklanmıştı. Davitt'in ölüm haberinin ardından çok sayıda ünlü isim sosyal medya hesaplarından bağsağlığı mesajları paylaştı. Ünlü ismin şarkılarını çalarak destek mesajları paylaşan ünlülere "Keşke bu desteğinizi size daha çok ihtiyacı olduğu dönemlerde yani hayattayken gösterseydiniz" şeklinde tepki gösterildi.