2025 EGM MAAŞ PROMOSYONU: Polis, emniyet müdürü, sivil memur EGM promosyon ödemesi son durum ne, bankaların teklifleri belli oldu mu?

Polis, emniyet müdürü ve sivil personeli ilgilendiren maaş promosyon anlaşması 2025 yılında yenilenecek. 2022'de sağlanan protokol kapsamında personele 27 bin TL ödenmişti. Yeni dönem için beklentiler yükselirken, EGM promosyon talebi ve bankaların sunduğu teklifler gündemde yerini aldı. Peki, EGM promosyon ödemelerinde son durum nedir?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) maaş promosyon anlaşması detayları henüz belli olmadı.
Konuya ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi ve resmi duyurunun yapılması bekleniyor.
Emniyet Teşkilatı Sendikası 2025 yılı promosyon talebini duyurdu. Yapılan açıklamada, promosyon tutarının 270 bin TL olması gerektiği ifade edildi. Sendika, bu ödemenin tek seferde ve peşin yapılmasını isterken, ayrıca her yıl oluşacak enflasyon farkı oranında personele ek ödeme yapılması gerektiğini vurguladı.
Son promosyon protokolü 2022'de imzalanmıştı. O dönem Vakıfbank ile yapılan anlaşma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü personeline tek seferlik 27 bin TL promosyon ödemesi yapılmıştı. Yeni dönem için 2025-2028 yıllarını kapsayacak ihale sürecinin kısa süre içinde tamamlanması ve anlaşma şartlarının Eylül ayı içerisinde açıklanması öngörülüyor.