2025 EGM MAAŞ PROMOSYONU: Polis, emniyet müdürü, sivil memur EGM promosyon ödemesi son durum ne, bankaların teklifleri belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 14.9.2025 14:28 Son Güncelleme: 14.9.2025 14:41

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) maaş promosyon anlaşması 2025 yılı için yeniden gündemde. 2022’de yapılan protokol kapsamında personele tek seferde 27 bin TL ödenmişti. Aradan geçen sürenin ardından polis, emniyet müdürü ve sivil personelin yeni promosyon tutarı merak konusu oldu. Peki, 2025 EGM maaş promosyonu ne kadar olacak, bankaların teklifleri belli oldu mu?

Polis, emniyet müdürü ve sivil personeli ilgilendiren maaş promosyon anlaşması 2025 yılında yenilenecek. 2022'de sağlanan protokol kapsamında personele 27 bin TL ödenmişti. Yeni dönem için beklentiler yükselirken, EGM promosyon talebi ve bankaların sunduğu teklifler gündemde yerini aldı. Peki, EGM promosyon ödemelerinde son durum nedir?

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EGM) MAAŞ PROMOSYON ANLAŞMASI BELLİ OLDU MU?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) maaş promosyon anlaşması detayları henüz belli olmadı.

Konuya ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi ve resmi duyurunun yapılması bekleniyor.

EMNİYET TEŞKİLATI SENDİKASI 2025 PROMOSYON TALEBİ

Emniyet Teşkilatı Sendikası 2025 yılı promosyon talebini duyurdu. Yapılan açıklamada, promosyon tutarının 270 bin TL olması gerektiği ifade edildi. Sendika, bu ödemenin tek seferde ve peşin yapılmasını isterken, ayrıca her yıl oluşacak enflasyon farkı oranında personele ek ödeme yapılması gerektiğini vurguladı.

SON PROMOSYON ANLAŞMASI 2022 YILINDA YAPILMIŞTI!

Son promosyon protokolü 2022'de imzalanmıştı. O dönem Vakıfbank ile yapılan anlaşma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü personeline tek seferlik 27 bin TL promosyon ödemesi yapılmıştı. Yeni dönem için 2025-2028 yıllarını kapsayacak ihale sürecinin kısa süre içinde tamamlanması ve anlaşma şartlarının Eylül ayı içerisinde açıklanması öngörülüyor.

