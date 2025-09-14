2025 EGM MAAŞ PROMOSYONU: Polis, emniyet müdürü, sivil memur EGM promosyon ödemesi son durum ne, bankaların teklifleri belli oldu mu?

EMNİYET TEŞKİLATI SENDİKASI 2025 PROMOSYON TALEBİ

Emniyet Teşkilatı Sendikası 2025 yılı promosyon talebini duyurdu. Yapılan açıklamada, promosyon tutarının 270 bin TL olması gerektiği ifade edildi. Sendika, bu ödemenin tek seferde ve peşin yapılmasını isterken, ayrıca her yıl oluşacak enflasyon farkı oranında personele ek ödeme yapılması gerektiğini vurguladı.