2025 kültür sanatta rekor yılı oldu! ’Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz’

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, Türkiye'nin üç büyük şehrinin kültür ve sanat merkezleri, 2025 yılında ulaşılan ziyaretçi ve etkinlik sayılarıyla rekor bir yılı geride bıraktı.
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 2 MİLYON 775 BİN 622 ZİYARETÇİYLE BULUŞTU
İstanbul'un simge mekanlarından Atatürk Kültür Merkezi, 2025 boyunca sanatın kalbinin attığı adreslerden biri olmayı sürdürdü. Yıl boyunca gerçekleştirilen 2 bin 276 etkinlik, 2 milyon 775 bin 622 ziyaretçiyle buluştu. Sahne sanatlarından sergilere, konserlerden söyleşilere uzanan zengin program, milyonlarca sanatseveri AKM'de bir araya getirdi.
İZMİR KÜLTÜR SANAT FABRİKASI 540 ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aslına uygun restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarının ardından İzmir Kültür Sanat Fabrikası olarak yeniden işlevlendirilen İzmir Kültür Sanat Fabrikası, 2025'te de yoğun ilgi gördü. 540 etkinlikte 600 bin ziyaretçiyi ağırlayan merkez, sanatın üretimle buluştuğu yapısıyla Ege Bölgesi'nin kültür hayatına güçlü bir katkı sundu.
'BU BAŞARILAR BİRLİKTE İNŞA EDİLDİ'
Bakan Ersoy, paylaşımında kültür, sanat ve turizmi güçlendiren adımlarla Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, bu başarıların tüm paydaşlarla birlikte inşa edildiğinin altını çizdi.