2025 kültür sanatta rekor yılı oldu! ’Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz’

İZMİR KÜLTÜR SANAT FABRİKASI 540 ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aslına uygun restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarının ardından İzmir Kültür Sanat Fabrikası olarak yeniden işlevlendirilen İzmir Kültür Sanat Fabrikası, 2025'te de yoğun ilgi gördü. 540 etkinlikte 600 bin ziyaretçiyi ağırlayan merkez, sanatın üretimle buluştuğu yapısıyla Ege Bölgesi'nin kültür hayatına güçlü bir katkı sundu.