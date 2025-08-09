Haberler Yaşam Haberleri 2025 LGS 2. Nakil Ekranı Açıldı: MEB e-Okul ile lise tercih başvurusu nasıl yapılır, LGS boş kontenjanlar nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 9.8.2025 08:12

8–12 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan LGS 2. nakil başvurularında, e-Okul ve meb.gov.tr üzerinden LGS boş kontenjanlar ile taban puan bilgilerine erişim sağlanıyor. Sonuçlar için geri sayım başladı. Bu süreç, milyonlarca öğrenci için lise tercihlerinde kritik bir fırsat sunuyor. Peki, tercih başvurusu ekranı ile nakil başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı 2025 LGS takvimine göre, LGS kapsamındaki 2. nakil dönemi 8–12 Ağustos 2025 tarihleri arasında başvurularla devam ediyor. 2 nakil döneminde öğrenciler boş kalan kontenjanlara yerleşme şansı buluyor. Tüm başvurular e-Okul üzeirnden yapılıyor ve takvimle kılavuz MEB'in resmi web sitesi üzerinden görüntülenebiliyor. İşte, güncel boş kontenjan ve taban puanları:

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI BAŞLADI!

LGS'nin yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılan boş kontenjan açıklaması, ek tercih işlemlerinin yolunu açtı. 1. nakil dönemi 4–6 Ağustos 2025 arasında tamamlandı, bu sürecin sonuçları da 8 Ağustos 2025 tarihinde açıklandı.

Ardından, 2. nakil dönemine geçildi: Başvurular 8–12 Ağustos 2025 arasında alınıyor.

LGS BOŞ KONTENJANLAR VE LİSE TABAN PUANLARI 2025

2025 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları, 08 Ağustos 2025 tarihli 1. Yerleştirmeye Esas Nakil sonuçlarına göre taban puan ve boş kontenjan bilgileri açıklandı.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS nakil sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek. LGS yerleştirme sonuçları ardından

15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 1-4 Eylül tarihleri arasında alacak. 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

