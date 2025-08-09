2025 LGS 2. Nakil Ekranı Açıldı: MEB e-Okul ile lise tercih başvurusu nasıl yapılır, LGS boş kontenjanlar nereden öğrenilir?

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS nakil sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek. LGS yerleştirme sonuçları ardından

15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.

Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 1-4 Eylül tarihleri arasında alacak. 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.