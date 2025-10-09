Haberler Yaşam Haberleri 2025 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu! Yazar Laszlo Krasznahorkai kimdir, kaç yaşında ve eserleri neler?
Giriş Tarihi: 9.10.2025 16:29

2025 Nobel Edebiyat Ödülü kim kazandı sorusu yanıt buldu. Macar yazar László Krasznahorkai bu yılki ödülün sahibi oldu. İsveç Akademisi tarafından ödül verilen senarist ve romancı 2015 yılında da Man Booker Uluslararası Ödülü'nü kazanmıştı. Peki; Laszlo Krasznahorkai kimdir, kaç yaşında ve eserleri neler?

Nobel Edebiyat Ödülü 2025 yılında sahibini buldu. Geçtiğimiz yıl akademi tarafıdan ödül Güney Koreli yazar Han Kang'a verilmişti. Nobel ödülleri Stockholm'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Peki, Laszlo Krasznahorkai kimdir?

İsveç Akademisi, 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Macar senarist ve romancı László Krasznahorkai'ye verildiğini duyurdu. Ödüllerin yıl sonu törenle verilmesi bekleniyor.

LASZLO KRASZNAHORKAİ KİMDİR?

5 Ocak 1954 Macaristan Gyula doğumlu olan László Krasznahorkai, 1973-1976 yılları arasında József Attila Üniversitesi'nde hukuk okudu. Üniversite yıllarında bir yayınevinde çalıştı.

1985 yılında ilk romanı 'Sátántangó'yu (Şeytan Tangosu) yayımladı. Kitabın elde ettiği başarı sayesinde kısa sürede Macar edebiyatının önemli temsilcilerinden biri haline geldi.

İkinci romanı 'Az ellenállás melankóliája' Almanya'da büyük başarı elde etti. Yazar, Bestenliste Ödülü'nün sahibi oldu.

