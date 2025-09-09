2025 YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ: Yapı Kredi emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, nasıl alınır, şartları neler?

Emekli maaşı promosyonları Eylül 2025'te yenilendi. Bankalar, maaş tutarına göre belirlenen promosyon ödemelerini ek avantajlarla yükseltirken, Yapı Kredi sunduğu yüksek nakit ödemeyle öne çıkıyor. 27.000 TL'ye varan promosyon fırsatı merak edilirken, emekliler "Yapı Kredi promosyonu ne kadar, kimler faydalanabilir, şartları neler?" sorusunu araştırıyor. İşte, Yapı Kredi emekli promosyon başvurusu hakkında tüm detaylar.
Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşıyanlara, maaş aralıklarına göre değişen promosyon ödemeleri yapılıyor. Promosyonlar; maaş promosyonu, fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital bankacılık kullanımı gibi ek şartlarla artıyor.
0 – 9.999 TL maaş alan emekliler:
Maaş promosyonu: 6.250 TL
Fatura talimatı: 2.000 TL
Kredi kartı harcaması: 2.000 TL
Dijital aktiflik: 2.000 TL
Toplam promosyon: 12.250 TL
10.000 – 14.999 TL maaş alan emekliler:
Maaş promosyonu: 10.000 TL
Fatura talimatı: 3.000 TL
Kredi kartı harcaması: 3.000 TL
Dijital aktiflik: 2.000 TL
Toplam promosyon: 18.000 TL
15.000 – 19.999 TL maaş alan emekliler:
Maaş promosyonu: 12.500 TL
Fatura talimatı: 4.000 TL
Kredi kartı harcaması: 4.000 TL
Dijital aktiflik: 2.000 TL
Toplam promosyon: 22.500 TL
20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler:
Maaş promosyonu: 15.000 TL
Fatura talimatı: 5.000 TL
Kredi kartı harcaması: 5.000 TL
Dijital aktiflik: 2.000 TL
Toplam promosyon: 27.000 TL
Yani kısaca; maaş arttıkça temel promosyon da yükseliyor, ek koşullar (fatura ödeme, kredi kartı kullanımı, dijital bankacılık) yerine getirildikçe toplam promosyon miktarı 27.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.
15 Haziran 2025 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.