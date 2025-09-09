2025 YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ: Yapı Kredi emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, nasıl alınır, şartları neler?

Emekli maaşı promosyonları Eylül 2025'te yenilendi. Bankalar, maaş tutarına göre belirlenen promosyon ödemelerini ek avantajlarla yükseltirken, Yapı Kredi sunduğu yüksek nakit ödemeyle öne çıkıyor. 27.000 TL'ye varan promosyon fırsatı merak edilirken, emekliler "Yapı Kredi promosyonu ne kadar, kimler faydalanabilir, şartları neler?" sorusunu araştırıyor. İşte, Yapı Kredi emekli promosyon başvurusu hakkında tüm detaylar.