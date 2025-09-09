Haberler Yaşam Haberleri 2025 YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ: Yapı Kredi emekli promosyonu ne kadar, kaç TL, nasıl alınır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 9.9.2025 13:05

Eylül 2025’te bankalar arasındaki emekli promosyon yarışı hız kazandı. Emekli maaşını Yapı Kredi’ye taşıyan vatandaşlara 27.000 TL’ye kadar nakit ödeme yapılabileceği açıklandı. Emekliler için oldukça cazip olan bu fırsat, maaş tutarına ek olarak fatura ödeme, kredi kartı kullanımı ve dijital bankacılık şartlarıyla artırılabiliyor. Peki Yapı Kredi emekli maaşı promosyonu bu ay ne kadar, şartları neler?

Emekli maaşı promosyonları Eylül 2025'te yenilendi. Bankalar, maaş tutarına göre belirlenen promosyon ödemelerini ek avantajlarla yükseltirken, Yapı Kredi sunduğu yüksek nakit ödemeyle öne çıkıyor. 27.000 TL'ye varan promosyon fırsatı merak edilirken, emekliler "Yapı Kredi promosyonu ne kadar, kimler faydalanabilir, şartları neler?" sorusunu araştırıyor. İşte, Yapı Kredi emekli promosyon başvurusu hakkında tüm detaylar.

YAPI KREDİ EMEKLİ MAAŞI BANKA PROMOSYONU NE KADAR?

Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşıyanlara, maaş aralıklarına göre değişen promosyon ödemeleri yapılıyor. Promosyonlar; maaş promosyonu, fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital bankacılık kullanımı gibi ek şartlarla artıyor.

  • 0 – 9.999 TL maaş alan emekliler:

    • Maaş promosyonu: 6.250 TL

    • Fatura talimatı: 2.000 TL

    • Kredi kartı harcaması: 2.000 TL

    • Dijital aktiflik: 2.000 TL

    • Toplam promosyon: 12.250 TL

  • 10.000 – 14.999 TL maaş alan emekliler:

    • Maaş promosyonu: 10.000 TL

    • Fatura talimatı: 3.000 TL

    • Kredi kartı harcaması: 3.000 TL

    • Dijital aktiflik: 2.000 TL

    • Toplam promosyon: 18.000 TL

  • 15.000 – 19.999 TL maaş alan emekliler:

    • Maaş promosyonu: 12.500 TL

    • Fatura talimatı: 4.000 TL

    • Kredi kartı harcaması: 4.000 TL

    • Dijital aktiflik: 2.000 TL

    • Toplam promosyon: 22.500 TL

  • 20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler:

    • Maaş promosyonu: 15.000 TL

    • Fatura talimatı: 5.000 TL

    • Kredi kartı harcaması: 5.000 TL

    • Dijital aktiflik: 2.000 TL

    • Toplam promosyon: 27.000 TL

Yani kısaca; maaş arttıkça temel promosyon da yükseliyor, ek koşullar (fatura ödeme, kredi kartı kullanımı, dijital bankacılık) yerine getirildikçe toplam promosyon miktarı 27.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

BAŞVURU TARİHLERİ

15 Haziran 2025 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

