21 aylık Celal, geri manevra yapan aracın altında kalarak yaşamını yitirdi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşayan Celal Aydemir, annesi ile birlikte ilçeye bağlı Üçtepe Köyü'ne bayram ziyaretine gitti. Ailesi ile birlikte bayram ziyareti için köye gelen Celal Aydemir, yakının kullandığı araçtan inerek arka tarafa doğru geçti. Talihsiz çocuk, Celal, bu sırada hareket etmek için geri manevra yapan otomobilin altında kaldı. Otomobille bir şeyin üzerinden geçtiğini fark eden sürücü, daha sonra ileri doğru tekrar harekat ederek, küçük Celal'i bir kez daha ezdi. Durumu fark eden anne ve yakınları Celal Aydemir'i kanlar içerisinde yerde gördü. Otomobil ile Bismil Devlet Hastanesi'ne götürülen Celal, burada yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane Acil Servisi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen Celal Aydemir, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiden sonra Celal Aydemir, yakınları tarafından gözyaşları arasında Bismil Üçtepe Köyü'nde toprağa verildi. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alınırken, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.