21 çocuk dünyaya getirdi, hiç hastane yüzü görmedi

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Boyuntaş köyünde yaşayan 84 yaşındaki Seher Taşdemir, 4'ü kız 17'si erkek 21 çocuk dünyaya getirdi. Çocuklardan bazıları doğumda, bazıları sonrasında hayatını kaybetti. Köyde terzilik yapan Taşdemir, bugüne kadar hiç hastane yüzü görmedi. 5-6 yıl öncesine kadar en küçük bir şikâyeti olmayan ancak son dönemde yaşlılıktan kaynaklı tansiyon ve eklem ağrısı şikâyetleri ortaya çıkan "Süper Anne" lakaplı Taşdemir, halen hayatta olan 2'si kız 2'si erkek 4 çocuğundan, köyün eski muhtarı Necati Taşdemir ile birlikte yaşıyor.

Yaşamı boyunca köy yemeklerini tercih eden, hayatında tek bir defa dahi restoran ve lokantalarda yemek yemeyen Seher Taşdemir, ağırlıklı olarak köy tavuğu, yumurta ve peynirle besleniyor. Taşdemir, "Bugüne kadar doktor görmedim. Çok da sağlıklıyım. Çocuklarımın altlarını bezin içine koyduğum kil toprakla bağlardım. Yani çocukları toprakla büyüttüm. Hiç ağrı, sancı görmediler. Biberon da emzik de vermedim. Şimdikilerin hayatı doktorda geçiyor. 1984'e kadar isli çıra ışığında yaşadık. İlk elektrik geldiğinde çok şaşırmıştık. Kör olmasınlar diye, çocukların gözlerini bağlıyorduk. Şimdiki çocuklar ise ışıkta uyuyor. Kahvaltıda yöremize ait çorbalar pişiriyorduk. Ben halen eski usule göre besleniyorum. Arpa ekmeği çok sağlıklıydı" dedi. Necati Taşdemir, "Hiç dışarıda yemek yediğine şahit olmadım. Köy tavuğu, köy yemekleri, köy yumurtası; yani dışarıda kuzu da çevirsen gidip bir restoranda, lokantada oturup bir lokma yemek yemez. Kars'a giderdik, yemek yemeden gelirdi" dedi.