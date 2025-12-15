21 il için sarı kodlu kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 21 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı. Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun orta kesimleri ile bazı doğu illerinde kar yağışı beklenirken, Marmara'nın ve İç Anadolu'nun doğusu ile Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise sağanak yağış etkili olacak. Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus beklenirken, kar yağışının etkili olması beklenen iller ise şöyle sıralandı: Bolu, Kastamonu, Çankırı, Yozgat, Niğde, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Artvin, Nevşehir, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır. Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan Trabzon-Gümüşhane kara yolu güzergahındaki 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı, yağan karla beyaza büründü.Bölgede sıcaklık sıfırın altında -1 dereceye kadar düşerken, kar kalınlığı ise 10 santimetreye ulaştı. Bölgeye gelen vatandaşlar fotoğraf çekip, kar topu oynayarak horon teptiler. Türkiye'de sezonu en erken açan ve geç kapatan, 150 günü aşkın süre kayak yapılabilen Palandöken'de biriktirilmiş karların, suni kar ile pistlere serilmesi sayesinde bazı pistler açıldı.