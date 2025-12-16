21 yaşındaki koca eski eşini sokak ortasında dövüp kafasına silah dayadı

Olay, 13 Aralık Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yağmur S.E., şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Bilal E.'den ayrıldı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ailesinin yanında yaşamaya başlayan genç kadın, çocuklarını babalarıyla görüşmeleri için eşinin evine götürdü. Çocukların eve girmesinin ardından dışarı çıkan Yağmur S.E.'nin arkasından gelen Bilal E., konuşmak istediğini söyledi. Kadının bu talebi reddetmesi üzerine Bilal E. ısrar etmeye devam ederek sokakta bekledi.

VATANDAŞI SİLAHLA TEHDİT ETTİ

Bir süre sonra öfkelenen Bilal E., Yağmur S.E.'yi park halindeki aracın arkasına sıkıştırarak darbetmeye başladı. Çevredeki vatandaşların gözü önünde genç kadına tekme ve yumruklarla saldıran şüpheli, hakaretlerde de bulundu. Yağmur S.E.'nin ağlayarak "Yardım edin, polis çağırın" diye bağırdığı sırada olaya müdahale etmek isteyen vatandaşlar bu kez silahla tehdit edildi. Bilal E., elindeki silahı genç kadının başına dayadıktan sonra çevredekilere doğrultarak tehditler savurdu ve koşarak sokaktan uzaklaştı. Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

CANİ ADAM TUTUKLANDI

Yağmur S.E.'nin emniyete giderek şikayetçi olması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Bilal E., olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bilal E., çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama", "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ile "tehdit ve hakaret" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.