213 zehir taciri yakalandı: ‘NARKOKAPAN-10’ operasyonuyla 197 zehir taciri tutuklandı

Uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokak satıcılarına yönelik Ümraniye ilçesinde 'NARKOKAPAN-10' operasyonu düzenledi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE

Operasyon kapsamında 25 kg bonzai, bin 260 uyuşturucu hap, muhtelif miktarda skunk, kokain, eroin ve metamfetamin ile 6 hassas terazi, 1 vakum makinesi, 9 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 uzun namlulu otomatik silah ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

197 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 197'si tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'ELE GEÇİRDİĞİMİZ HER BİR MADDE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMA MÜCADELESİ'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; "geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir." Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz. Operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız ile operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.