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Giriş Tarihi: 16.11.2021

22 yıldır aynı pencerede oğlunu bekliyor

MURAT YILDIRIM
22 yıldır aynı pencerede oğlunu bekliyor

Muş’ta Şerife Güvenç, 1999’dan bu yana PKK’nın kaçırdığı oğlu Mehmetşah’ın yolunu gözlüyor. Şerife anne, oğlunun çeyizi ve damatlığını da hâlâ ilk günkü gibi saklıyor

Diyarbakır'dan sonra Muş'ta da başlatılan HDP İl başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan 17 aileden biri de 60 yaşındaki Şerife Güvenç. Muş merkeze bağlı Yücetepe köyünde yaşayan Güvenç'in 8 çocuğundan ilki olan oğlu Mehmetşah Güvenç, askerliğini yapıp köyüne döndükten sonra, 1999'da sevdiği kızla nişanlandı. Düğün masraflarını çıkarmak için, İstanbul'un yolunu tutan Mehmetşah burada PKK'lılar tarafından kandırılarak dağa götürüldü. Anne Şerife Güvenç ise 22 yıldır her gün, fotoğrafını koyduğu pencerede, Mehmetşah Güvenç'in yolunu gözlüyor. Oğlu için hazırladığı çeyizler ve damatlığına da, bir gün dönecek umuduyla, 22 yıldır gözü gibi bakıyor. Acılı anne "Oğlumun ne dirisinden ne ölüsünden haber var" diyerek her gün gözyaşı döküyor.

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22 yıldır aynı pencerede oğlunu bekliyor
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