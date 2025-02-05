DEM Partili belediyelerin emekçi zulmü devam ediyor. Diyarbakır'da 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra 838 işçi haksız yere işten çıkarıldı, 270 sözleşmeli memurun sözleşmesi yenilenmeyerek işsiz bırakıldı. Neden işten çıkarıldıklarını öğrenmek isteyen emekçiler belediyelerde muhatap bulamazken, Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak'ın basında yer alan "Söz verdiklerimiz var ve bunları elbette işe alacağız. Partimizin ideolojisine uymayanlarla çalışmayacağız " sözleri Dem Partili belediyelerdeki kadrolaşmanın itirafı olarak değerlendirilirdi. Mağdur emekçilerin Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şubesi öncülüğünde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde başlattığı oturma eyleminde 223 gün geride kaldı.

Bir çok sendika ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber işçileri ziyaret ederek destek veren Memur Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir , Dem Parti zulmünün insaf sınırlarını aşarak insan hakları ihlallerine dönüştüğünü söyledi. Tekdemir, "223 gündür emek ve ekmek mücadelesi verdiğimiz çadırdan zorbalara ve despot uygulamalarına karşı sesimizi yükseltmeye devam ediyoruz. DEM'li Belediye yönetimleri tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarılan, iş güvenceleri ellerinden alınan işçi kardeşlerimizin sayısı 838'a sözleşmeli memurların sayısı ise 270'e ulaştı

Dem Partili belediyelerde yaşanan işçi ve emekçi kıyımı insaf sınırlarını aşmış, insan hakları ihlallerine dönüşmüş durumda. Hiçbir hukuki gerekçe gözetilmeden, İdeolojik saiklerle sudan sebepler üretilerek ekmeklerinden edilen emekçiler büyük bir hak kaybına maruz kalmıştır. Hak ve adalet adına muzdarip oldukları söylemleriyle kürt seçmenlerin oyuna talip olanlar, yine kürt kardeşlerimizi kış günü aşından ve ekmeğinden alı koyarak aileleriyle birlikte cezalandırmıştır. Haksız ve hukuksuz biçimde işinden edilen emekçilerin yaşadığı çeşitli travmalar ve psikoloik sorunlar zulmün başka bir boyutunu resmetmektedir. DEM'li Büyükşehir belediyesinin Kürtleri temsil anlayışı gelinen noktada kürt emekçilerinin ekmeğini elinden alma, geleceğini çalma şeklini almıştır." diye konuştu.

"EMEKÇİLERİN HEM BUGÜNÜ HEM GELECEĞİ ÇALINIYOR"

Tekdemir, DEM Partili belediyelerde işten atılan veya emekli olmaya zorlanan emekçilerin geleceklerinin de çalındığını kaydetti. Tekdemir ,"Dem Partili belediyeler işten attıkları işçileri daha büyük mağduriyetlere düçar kılma adına işten çıkarma fiillerini mesnetsiz bir biçimde iş kanunun ağır maddelerine bağlıyor, işten ayıramadıklarını emekli olmaya zorlayarak emekli ikramiyeleri, tazminatları ve sosyal haklarını gasp etmeye çalışıyor.

Haksızlığa ve zulme hayır, emeğe ve ekmeğe evet mottosuyla 223 gündür düzenlediğimiz nöbet çadırımızdan DEM partili yönetimlere ve yetkililerine çağrıda bulunuyoruz. Barış söylemlerinizin samimiyetini emekçilere yönelik tutumunuzu değiştirmekle ortaya koyun. Tarihsel süreç ve dönemeçler daima hain emellerinizin emekler üzerine baskın ve kuşatıcı olduğunu gösterdi. Emek ve emekçi düşmanlığı üzerine bina edilen ideoloik bağnazlığınızla aldığınız kararlar ve yaptığınız uygulamalar hukuk eliyle geri tepecek. Siz kaybedeceksiniz. Emekçiler kazanacak. Zira sizler kaybetmeye mahkumsunuz. İdeolojik saiklerle yapılan bu zulüm karşısında yandaş sözde emek örgütlerinin vesayete mahkum şekilde emekçilere sırtını dönmeleri, yapılan haksılığa sus pus ve kör olmaları tam bir fecaat örneğidir. Bizler ise baskı ve zulmün kimden geldiğine 1100 emekçinin işinden ve ekmeğinden bakmaksızın her durumda güçlü itirazlarımızı yapmaya, tepki ve protestolarımızla haksılığa dur demeye, hukuku işletmeye ve mağdur emekçilerimizin sürecini takibe devam edeceğiz. Memur Sen Diyarbakır İl Başkanlığı ve kardeş Sendikalarımızla beraber bugün bir kez daha Dem Partili belediyeler tarafından işten çıkarılan işçi kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek için buraya geldik. Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şubesi öncülüğünde burada aylardır devam eden bu onurlu ve cesur eylemi sonuna kadar destekliyor, her türlü imkanlarımızla yanlarında olduğumuzun altını özellikle çiziyoruz. Zorbalara karşı, emek düşmanlarına karşı, onların kirli işbirlikçilerine karşı mücadelemiz sonuna kadar taviz vermeden devam edecektir " ifadelerini kullandı.

"HAK VE HUKUK TANIMIYORLAR"

Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, DEM Partili belediyelerin emekçilere karşı hak ve hukuk tanımayan bir tutum sergilediğini söyledi. Kahraman,"Onlar hak ve hukuk tanımıyorlar ama biz hukuki ve meşru mücadelemizi sonuna kadar sürdürmekte kararlıyız. 223 gündür yaz kış demeden gece gündüz demeden buradayız. Bizim davamız hak, mücadelemiz kutsaldır. Emekçi kardeşlerimiz sendika avukatlarımızın ücretsiz hukuki desteğiyle davalarını tek tek kazanıyor. Emekçiler kazanacak, adalet tecelli edecektir " şeklinde değerlendirmede bulundu.