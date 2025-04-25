23 Nisan gösterilerindeki skandal erotik şova tepkiler çığ gibi büyüyor! Faturayı başkan yardımcısına kesti...

Balıkesir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında CHP'li Altıeylül Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte skandal görüntüler yaşanmıştı. Belediyenin, Bahçelievler Mahallesindeki Asuva Park'ta çocuklar için hazırladığı gösteride çocuklara "direk şovu" izletilmişti. Görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak tepki toplamış, Balıkesir Valiliği ise soruşturma başlatmıştı. Mülkiye Müfettişlerinin görevlendirildiği ve ülke gündeminde yankı uyandıran skandal ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Belediye Başkanı CHP'li Hakan Şehirli, isim vermeden yaptığı açıklamada, Kültür Müdürünün görevden alındığını duyurdu. Sabah saatlerinde ise Başkan Yardımcısı Serdar Karakaş'ın görevden alındığı bilgisine ulaşıldı. Diğer yandan Belediyenin Kültür Müdürlüğü görevini yürüttüğü bilinen İsmail Balcan ise bahsi geçen kültür müdürün kendisinin olmadığını belirterek.çarpıcı açıklamalar yaptı.
"MOBBİNG'E MARUZ KALDIM, 16 NİSAN'DA GÖREVDEN ALINDIM"
Görevden alındığı sanılan İsmail Balcan yaptığı açıklamada, "Belediye tarafından yapılan açıklamada Kültür Müdürünün görevden alındığı söyleniyor ancak Müdürün ismi ne hikmetse açıklanmıyor. Kamuoyu bu gösteri nedeniyle görevden alınanın ben olduğumu sanıyor.
Oysa ben uzun süre mobbing'e maruz bırakılarak 16 Nisan günü görevden alındım. Yerime Hakan Semerci atandı. Dolayısıyla bu gösteri ile benim ilgim yoktur. 23 Nisan etkinliği, gerek hazırlık süreci, gerek mali süreci, gerekse faaliyet süreci bizzat Başkan Yardımcısı Serdar Karakaş ve Hakan Semerci tarafından yürütülmüştür" dedi.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR
Soruşturma başlatılan skandal gösteriye tepkiler de gün geçtikçe çığ gibi büyüyor. Vatandaşların yanı sıra Milletvekilleri de sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi. AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan yaptığı paylaşımda, "Müstehcen kıyafetler giymiş bir kadının direk etrafında yaptığı sözde dans gösterisinin ne egemenlikle, ne de çocuklarla hiçbir alakası yoktur. 23 Nisan gibi arkasında büyük mücadeleler barındıran milli bir günün, şahsi fantezilerin aracı haline getirilmesi son derece yanlıştır. Bu yozlaşma çabalarının sonuna kadar karışışında duracağız" dedi.
CHP'li Başkan Hakan Şehirli
Görevden alınan Başkan Yardımcısı Serdar Karakaş