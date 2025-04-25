23 Nisan gösterilerindeki skandal erotik şova tepkiler çığ gibi büyüyor! Faturayı başkan yardımcısına kesti...

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Soruşturma başlatılan skandal gösteriye tepkiler de gün geçtikçe çığ gibi büyüyor. Vatandaşların yanı sıra Milletvekilleri de sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi. AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan yaptığı paylaşımda, "Müstehcen kıyafetler giymiş bir kadının direk etrafında yaptığı sözde dans gösterisinin ne egemenlikle, ne de çocuklarla hiçbir alakası yoktur. 23 Nisan gibi arkasında büyük mücadeleler barındıran milli bir günün, şahsi fantezilerin aracı haline getirilmesi son derece yanlıştır. Bu yozlaşma çabalarının sonuna kadar karışışında duracağız" dedi.