23 Nisan ruhu Altındağ Gençlik Merkezi’nde

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Altındağ'da unutulmaz anlara sahne oldu. Altındağ Gençlik Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen büyük şenlik, yaklaşık 1000 çocuk ve genci aynı çatı altında buluşturdu. Rengârenk görüntülerin yaşandığı etkinlikte çocuklar hem doyasıya eğlendi hem de geleceğe dair umut verdi.

KALPLER BİRLEŞTİ, BAYRAM COŞKUSU GÖKLERE TAŞINDI

Altındağ Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Kocabeyoğlu ile Gençlik Hizmetleri Müdürü Yusuf Kılıç'ın da katıldığı kutlamalarda; futbol, voleybol, basketbol, tenis gibi spor etkinliklerinin yanı sıra yüz boyama, resim sergisi, parkur oyunları ve tekvando gösterileri çocuklara unutulmaz bir bayram yaşattı.

Günün sonunda çocukların yüzündeki tebessüm, etkinliğin en büyük başarısıydı. Bayram alanı, sevgiyle çarpan küçük yüreklerin attığı her adımda bir gelecek umuduna dönüştü.

SADECE ŞENLİK DEĞİL, AYNI ZAMANDA BİR MESAJ

Şenlik, yalnızca bir eğlence değil; kötü alışkanlıklardan uzak duran, bağımlılıkla mücadele eden, topluma faydalı bireyler yetiştirme hedefiyle de dikkat çekti. Gençlik Merkezi'nin sunduğu fırsatlar anlatılarak, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlandı.

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİN KALBİ ALTINDAĞ'DA ATTI

Altındağ Gençlik Merkezi'nin gençlere kazandırdığı en büyük değer, onların sadece fiziksel değil, ruhsal ve ahlaki gelişimine de katkı sunması. Vatan sevgisi, kardeşlik duygusu, birlik bilinci ve toplumsal dayanışma mesajlarının her an hissedildiği bu anlamlı etkinlik, 23 Nisan'ın ruhunu tam anlamıyla yansıttı.

"ŞENLİKTE BULUŞAN KALPLER GELECEĞİ İNŞA EDER"

Bu anlamlı slogan etrafında şekillenen kutlamada; sevgiyle büyüyen çocukların, umutla bakan gözlerin ve birlikte hareket eden yüreklerin inşa ettiği gelecek adeta gözle görüldü.