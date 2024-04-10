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Giriş Tarihi: 10.4.2024 15:20

23 yaşındaki Bilal’in acı sonu! Anne babasının elini öpmeye giderken…

Mardin’de anne ve babasına bayram ziyaretine giden Bilal Sarıboğa, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip şarampole yuvarlandı. Talihsiz genç kurtarılamadı.

DHA
23 yaşındaki Bilal’in acı sonu! Anne babasının elini öpmeye giderken…

Kaza, dün gece saatlerinde Kızıltepe ilçesinin kırsal Akdoğan ve Taşlıca mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. Kıraathane işleten Bilal Sarıboğa, geç saatte iş yerini kapattıktan sonra Küçükboğaziye Mahallesi'ndeki anne ve babasına bayram ziyareti için otomobiliyle yola çıktı.

Yakınları gece boyunca Sarıboğa'dan haber alamadı. Sabah saatlerinde şarampole yuvarlanan otomobili görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler Bilal Sarıboğa'nın araçta cesediyle karşılaştı. Bilal Sarıboğa'nın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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23 yaşındaki Bilal’in acı sonu! Anne babasının elini öpmeye giderken…
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