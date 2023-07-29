25 bin lira kazanıyorum deyip hakaretler savurmuştu... Sahte Suriyeli hırsız çıktı

Küçükçekmece Atakent'te bulunan bir inşaat şantiyesinde geçtiğimiz Çarşamba günü meydana gelen olayda iddiaya göre, Abdülkadir K. isimli şahıs, şantiye konteynerinde kalan işçilerin devamlı şekilde telefon, cüzdan, para ve pasaportlarını çalmaya başladı.
İşçilerin şahsın hırsızlık yaptığını görmesiyle birlikte bir anda Abdülkadir K. isimli şahsı darp etmeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri olayları yatıştırmaya çalışsa da kalabalık grup şahsı darp etmeye devam etti.
Şahıs, yapılan işlemlerin ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
"BEN SURİYELİYİM DEMİŞTİ"
Öte yandan, Abdülkadir K.'nın geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir sokak röportajında kendisini Suriyeli olarak tanıtarak, "Asgari ücret kazananlar ölsün. Asgari ücrete kendilerini mahkum etmişler. Ben 25 bin TL kazanıyorum. Biraz gözlerini açsalar çok çeşitli işler var" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.
Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan videonun ardından şahıs, büyük tepki görmüştü.