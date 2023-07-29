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Giriş Tarihi: 29.7.2023 16:44

25 bin lira kazanıyorum deyip hakaretler savurmuştu... Sahte Suriyeli hırsız çıktı

Sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında asgari ücret alanlar ölsün diye hakaretlerde bulunarak Suriyeli olduğunu öne süren şüpheli Abdulkadir K. Küçükçekmece’de gözaltına alındı. Türk vatandaşı olduğu öğrenilen sahte Suriyelinin o bölgede bir inşaat şantiyesine girip işçilerin paralarını ve cep telefonlarını çaldığı tespit edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
25 bin lira kazanıyorum deyip hakaretler savurmuştu... Sahte Suriyeli hırsız çıktı

Küçükçekmece Atakent'te bulunan bir inşaat şantiyesinde geçtiğimiz Çarşamba günü meydana gelen olayda iddiaya göre, Abdülkadir K. isimli şahıs, şantiye konteynerinde kalan işçilerin devamlı şekilde telefon, cüzdan, para ve pasaportlarını çalmaya başladı.

İşçilerin şahsın hırsızlık yaptığını görmesiyle birlikte bir anda Abdülkadir K. isimli şahsı darp etmeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri olayları yatıştırmaya çalışsa da kalabalık grup şahsı darp etmeye devam etti.

Bunun üzerine Abdülkadir K. ekipler tarafından orada bulunan bir odaya sokularak güvenliği sağlandı. Ekiplerin öfkeli kalabalığı dağıtmakta zorlandığı olayda Abdülkadir K. şantiyeye gelen çevik kuvvet takviye ekiplerine ait zırhlı araçla olay yerinden ayrıldı.

Şahıs, yapılan işlemlerin ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"BEN SURİYELİYİM DEMİŞTİ"

Öte yandan, Abdülkadir K.'nın geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir sokak röportajında kendisini Suriyeli olarak tanıtarak, "Asgari ücret kazananlar ölsün. Asgari ücrete kendilerini mahkum etmişler. Ben 25 bin TL kazanıyorum. Biraz gözlerini açsalar çok çeşitli işler var" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan videonun ardından şahıs, büyük tepki görmüştü.

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25 bin lira kazanıyorum deyip hakaretler savurmuştu... Sahte Suriyeli hırsız çıktı
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