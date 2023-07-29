25 bin lira kazanıyorum deyip hakaretler savurmuştu... Sahte Suriyeli hırsız çıktı

"BEN SURİYELİYİM DEMİŞTİ"

Öte yandan, Abdülkadir K.'nın geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir sokak röportajında kendisini Suriyeli olarak tanıtarak, "Asgari ücret kazananlar ölsün. Asgari ücrete kendilerini mahkum etmişler. Ben 25 bin TL kazanıyorum. Biraz gözlerini açsalar çok çeşitli işler var" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.